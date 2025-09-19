ରାଜପଥ ସାଜିଛି କି ମରଣ ପଥ ? NH 53ରେ ୧୦ ବ୍ଲାକସ୍ପଟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଉଛି ମୁଣ୍ଡ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ- NH 53 । 2024ରେ 42 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 28 ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, 2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : September 19, 2025 at 12:02 PM IST
Kendrapara NH 53 Accidents କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣ ପଥ । ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଠ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ଚଣ୍ଡୀଖୋଲଠାରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ପାଖାପାଖି ୭୬ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) । ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଚଳିତବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆଠ ମାସରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ ଟପିଛି । STA ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ଡିଜାଇନିଂ, ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୁଲ ଜୋନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
୨୦୨୦-୨୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କମିବା ବଦଳରେ ବଢିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଏଥିଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିଲେ ୨୦୨୦ରେ ୧୦୫ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୦୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୨୪୪ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୯୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୨ରେ ୨୭୧ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା l ସେଥିରେ ୧୦୯ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବାବେଳେ ୧୯୭ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୧ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୨ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିବାବେଳେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟହାର ମଧ୍ଯ ବଢିଥିଲା l
୨୦୨୩ରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬୬ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଓ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ୨୯ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୨୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫୩ ନଂରେ ୪୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ୨୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ୧୭ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଇଂ ଲୋକନାଥ ମେହେର ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।
|ମସିହା
|ଦୁର୍ଘଟଣା
|ମୃତ୍ୟୁ
|ଆହତ
|୨୦୨୦
|୧୦୫
|୧୦୮
|-
|୨୦୨୧
|୨୪୪
|୯୮
|୧୮୨
|୨୦୨୨
|୨୭୧
|୧୦୯
|୧୯୭
|୨୦୨୩
|୧୬୬
|୧୩୧
|-
|୨୦୨୪ (କେବଳ NH ୫୩ )
|୪୨
|୨୮
|-
୨୦୨୫
(ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ NH ୫୩ )
|୧୭
|୧୧
|-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗତ ତିନିବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର ବଢିଛି । ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି ସାଢେ ତିନି ମାସ ଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାରଠାରୁ ଅଧା ସଂଖ୍ୟକ ଦୁର୍ଘଟଣା କମ ଅଛି । ତେବେ ଆଗକୁ କୁହୁଡି, ପିକନିକ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡିବ ।
ବାଇକ ଓ କାର ଚାଳକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ହମ୍ପ୍ସ ରହିଛି ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟ ଉଡୁଛି ଯେ, ଡଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଲାଗୁଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ହମ୍ପସ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ତାହା କେବଳ ବଡ଼ବଡ଼ ଗାଡିମାନଙ୍କ ପାଇଁ । କାରଣ ଏହି ହମ୍ପସରେ ବାଇକ ପଡିଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ । ପାରାଦ୍ବୀପରୁ ଗୋପ ଛକ ମଝିରେ ପାଖାପାଖି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ହମ୍ପସ ରହିଛି। "
ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ " ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ଡଷ୍ଟ ଉଡାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଠିକାସଂସ୍ଥା ଡଷ୍ଟ ନ ଉଡିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା କଥା ତାହା ହେଉନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।"
ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖି କାମକୁ ଦାୟୀ:
ଚଣ୍ଡୀଖୋଲରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ଯାଉଥିବା କାର ଚାଳକ ମାନସ ମଲ୍ଲଙ୍କ କହିବା ହେଲା "ଚଣ୍ଡୀଖୋଲରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ, ଯେଉଁଠାରେ ବାଇପାସ କାମ ହୋଇଛି ବା ଡାଇଭର୍ସନ ଅଛି ସେଠାରେ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ଲାଗିନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଯାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନଦେଖା ଯିବା କାରଣରୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଶିବାକୁ ପଡୁଛି । ଗୋଟିଏ ଗାଡି ପଛରେ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି । ଜିପସମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଢଳା ଯାଇଛି । ଯାହାକି ଉଡି ଆସି ବାଇକ, କାର, ଟ୍ରକ ଚାଳକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଶି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ବଢୁଛି । ମୁଁ କାରରେ ଆସୁଛି ତେବେ ମୋତେ ଡଷ୍ଟ ପାଇଁ ୱାଇପର ଲଗାଇ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିବ ତାହା ଜାଣିହେଉଛି । ଆଗରୁ ଯାହା ଯେମିତି ଯାଇ ହେଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ମନମୁଖି କାମ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ।"
ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲାକସ୍ପଟ ଚିହ୍ନଟ:
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ (STA) ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ୭ଟି ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ୨ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ଲାକସ୍ପଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୫୩ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର, ଦୁହୁରିଆ, ଗୋପ ଛକ, କୁଶୁନୁପୁର, ବଡ଼ପାଳଗଡା, ଯଦୁପୁର, ଟିକରପଙ୍ଗା ମୋଟ ୭ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
STA ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ:
ଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥୋରିଟି, ଓଡିଶାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଇଂ.ଲୋକନାଥ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ STA ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ଜିଓମେଟ୍ରିକ ଡିଜାଇନିଂରେ ତ୍ରୁଟି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ପାର୍କିଂ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ (ହମ୍ପସ ଲାଇଟ ଓ ଡାଇଭର୍ସନ ଫଳକ), ନିମ୍ନମାନର ଜୋନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଥିବା ସ୍ପୀଡ୍ ବ୍ରେକର ଓ ବେଗ କମାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଯିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାରିଅର ନଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୪୪ କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିବା ୫୩ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ଥାନା ଅଧିନରେ ଯାଇଛି । ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅଧିନରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡଵ ଛକଠାରୁ ଅଳାବାଙ୍କ ଛକ, ସଦର ଥାନା ଅଧିନରେ ଅଳାବାଙ୍କ ଛକଠାରୁ ହଜାରି ପୋଲ, ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧିନରେ ହଜାରୀ ପୋଲଠାରୁ ବଡ଼ପାଳ ଗଡା ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିନରେ ବଡ଼ପାଳଠାରୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜୀବନହାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ବ୍ୟୁରୋ ପାଖରେ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ କମ୍ପାଇଲ ହୋଇ ଆସିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଡିଏସପି ସରୋଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି କି ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ? 10 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ଶତାଧିକ ଜୀବନ, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଦାବି
ଯମଦୂତ ସାଜି 7 କିମି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଥିଲା , ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଦଳି ଦେଲା
ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଏନେଇ STA ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ବୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେ.ପି.ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା