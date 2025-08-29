ETV Bharat / state

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ଅଲୋଡା ନାଳିଆ କାରିଗରୀ, ଜୀବିକା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର - KENDRAPARA NALIA CRAFT

ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନାଳିଆ କାରିଗର । ମିଳୁନି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ । କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୋ' ଛକିରେ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ।

KENDRAPARA NALIA CRAFT
KENDRAPARA NALIA CRAFT (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2025 at 8:07 PM IST

5 Min Read

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara nalia Grass craft କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଥର ଥର ହାତରେ ଘର ଅଗଣାରେ ବସି ନାଳିଆରୁ ପଛିଆ ବୁଣୁଛି ବୁଢୀ ମାଉସୀ...ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ମଉସା ନିଜ ହାତର ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ଦ୍ବାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତଥିବା ବେଳେ କଞ୍ଚାମାଲ 'ନାଳିଆ' ଚିନ୍ତାରେ ସଭିଏଁ...ଏହାରି ଭିତରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୋ' ଛକିରେ ନାଳିଆ କାରିଗର...ତେବେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଳିଆ ଶିଳ୍ପ...ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ହେଲେ ମିଳୁନି କଞ୍ଚାମାଲ । କାହିଁକି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ।

KENDRAPARA NALIA CRAFT (ETV Bharat Odisha)

ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି 'ନାଳିଆ କାରିଗରୀ' ! ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ନାଳିଆ କାରିଗରୀ' । ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କଟକଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାରରେ ନାହିଁ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ନାଳିଆରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅବା ପଚାରେ କିଏ ? ବାପ, ଅଜା ଅମଳରୁ ନାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଆସୁଥିବା 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅନେକ ଲୋକ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଳିଆ କାରିଗରୀକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ନାଳିଆ ଏବଂ ଏଥିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ?

NALIA GRASS
NALIA GRASS (ETV Bharat Odisha)

କ'ଣ ଏହି 'ନାଳିଆ' ?


ଉଭୟ ମିଠା ଓ ଲୁଣିପାଣି ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ହେଉଛି 'ନାଳିଆ' । ଯେପରି କି ବେରୁଆଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଅଟେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳିଆରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଢେର ରହିଛି । ଏହା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଏବଂ ଧିରେ ଧିରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ।

NALIA GRASS CRAFT
NALIA GRASS CRAFT (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ଠାରୁ ଓ କେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ନାଳିଆ କାରିଗରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରାଜନଗର ବ୍ଲକ୍‌ ଭିତରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ । ଏହି ଗାଁରେ ୩୦ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଜେନା ପରିବାରର ଅଢେଇ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ନାଳିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ନିଜ ବାପା, ଅଜା ଅମଳରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କିଛି ନାଳିଆ କାରିଗର । ଏଥିରୁ ପାଛିଆ, ଡାଲା, କୁଲା, ନାଳିଆ, ଖଇଚଲା, ଆସନ, ମୁଗୁରା,ସେର, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଢ଼ିପରା ଝାମ୍ପ, ଚାହୁଦା ଟୋକେଇ ଭଳି ଅନେକ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । କେବେଠାରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷତଳୁ ସେମାନେ ଏହି ନାଳିଆ କାରିଗରୀ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

NALIA GRASS
NALIA GRASS (ETV Bharat Odisha)


କେଉଁଠାରେ ମିଳେ 'ନାଳିଆ' ?


'ନାଳିଆ' ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭିତରଗଡର ଜେନା ସାହିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତରକନିକା ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଭିତରକନିକା, ବଳରାମପୁର, ବାଉଁଶଗଡ଼, ଏକମାଣିଆ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା କରିଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏବେ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ।


ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବିକା:
ଏହି ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଳିଆ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । ଦିନ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ଢେର ଚାହିଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର ବଢିବା ପରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଧିରେ ଧିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନାଳିଆ ତିଆରି ଟୋକେଇକୁ କିଏ ପଚାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରୀଗର ।

ନାଳିଆକୁ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି କାରିଗାର
ନାଳିଆକୁ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି କାରିଗର (ETV Bharat Odisha)


ନାଳିଆରୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ?

  • ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।
  • ଏହାପରେ ତାକୁ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇ ଘଷା ଯାଏ ।
  • ଏହାପରେ ପାଣିରୁ କାଢି ଖରାରେ ଶୁଖା ଯାଏ ।
  • ପୁଣି ରାତିରେ କାକରରେ ଶୁଖାଯାଏ ।
  • ତା'ପର ଦିନ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ।

କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନାଳିଆ କାରିଗର:

ଏନେଇ ନାଳିଆ କାରିଗର ଅପୁରୀ ଜେନା କୁହନ୍ତି," ଆମ ବାପା, ଅଜା ଅମଳରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଏହାପରେ ତାକୁ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇ ଘଷିବୁ, ପାଣିରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବୁ ପୁଣି ରାତିରେ କାକରରେ ଖେଳେଇବୁ । ତା'ପର ଦିନ ସକାଳେ ସେର, ଗଉଣୀ, ଚାଉଧା, ମାଣ ଚାଉଧା, ଟୋକେଇ, ପାଛିଆ, ଡାଲା, କୁଲା, ନାଳିଆ, ଖଇଚଲା, ଆସନ ଆଦି ତିଆରି କରୁ । ଯିଏ ବେଶୀ ବୁଣିଲା ଲୋକ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଟା, ଯିଏ ବୁଣିଲା ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ତିଆରି କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ, ଲୋକେ ଚାଉଳ, ଧାନ, ମୁଗ ଦେଇ ନାଳିଆ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲେ । ଏବେ ଆଉ ନାଳିଆ ମିଳୁନାହିଁ, କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଧରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ । ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁଛି ? "

ନାଳିଆରୁ ପାଛିଆ ବୁଣୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ
ନାଳିଆରୁ ପାଛିଆ ବୁଣୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ:

ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ରୀନା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ଟିକେ ନାଳିଆ ମିଳୁନି, ଫରେଷ୍ଟର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସାପ, କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଭୟରେ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତୁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାହିଦା ଏବେ ବେଶୀ କାରଣ ତାକୁ ରଖିଲେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନାଳିଆ ବର୍ଷେ କି ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ଛିଡି ଯାଉଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ଏହାର ଆଉ ଚାହିଦା ନାହିଁ ।ଏଠାରେ ଆମେ ତିରିଶି ଘର ପରିବାର ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ନାଳିଆ ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ । ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ବୁଣାବୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । "

କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ?

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ କାରିଗର ଭୀମସେନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବଲରାମପୁର ପାଳରୁ ନାଳିଆ ଆଣୁ । ନାଳିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପତି ଗଛ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଳିଆ ହୁଏ । ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଥମେ କଟା ହେବ, କାଦୁଅରେ ଘଷାହେବ, ତାପରେ ପାଗ ହୋଇକି ବୁଣାହେବ । ଏଥିରୁ ଚଟ, ଚାଉଧା, ପାଚିଆ, ଝାମ୍ପ, ଶେର, ଗଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁକ କରାଯାଏ । ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ୨ଶହରୁ ୩ଶହ ଟଙ୍କାରେ ଝାମ୍ପ, ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାରେ ଚଟ, ଗଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି ହୁଏ । ଯାହା ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳାଇଛୁ । ବନ ବିଭାଗ ବଳରାମପୁର ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଭିତରକନିକାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଆଣୁ ।’

NALIA GRASS CRAFT
NALIA GRASS CRAFT (ETV Bharat Odisha)

ନାଳିଆ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ କଳା-କାରିଗରୀକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଅଢେଇ ଶହ ଲୋକ ଏହି ନାଳିଆକୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଯାଏ ନାହିଁ କି କାରିଗରୀକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...UKରେ ଅନୁଗୋଳ ଲେମ୍ବୁ, ରପ୍ତାନୀ ହୋଇ ସାରିଲାଣି 100000 - ANGUL LEMONS IN UK

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର - SCULPTOR PRIYARANJAN BARAL

NALIA GRASS ARTISANS
NALIA GRASS ARTISANS (ETV Bharat Odisha)

'ନାଳିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ'

ସେପଟେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ନାଳିଆ ଏକ ବଣୁଆ ପ୍ରଜାତିର ଘାସ ।ଏହା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ନାଳିଆର ଉତ୍ପାଦନ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ନାଳିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ବନବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କୌଣସି NGO ସହାୟତାରେ ନାଳିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।"

NALIA WEAVING ODISHA
NALIA WEAVING ODISHA (ETV Bharat Odisha)



ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara nalia Grass craft କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଥର ଥର ହାତରେ ଘର ଅଗଣାରେ ବସି ନାଳିଆରୁ ପଛିଆ ବୁଣୁଛି ବୁଢୀ ମାଉସୀ...ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ମଉସା ନିଜ ହାତର ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ଦ୍ବାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତଥିବା ବେଳେ କଞ୍ଚାମାଲ 'ନାଳିଆ' ଚିନ୍ତାରେ ସଭିଏଁ...ଏହାରି ଭିତରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୋ' ଛକିରେ ନାଳିଆ କାରିଗର...ତେବେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଳିଆ ଶିଳ୍ପ...ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ହେଲେ ମିଳୁନି କଞ୍ଚାମାଲ । କାହିଁକି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ।

KENDRAPARA NALIA CRAFT (ETV Bharat Odisha)

ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି 'ନାଳିଆ କାରିଗରୀ' ! ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ନାଳିଆ କାରିଗରୀ' । ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କଟକଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାରରେ ନାହିଁ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ନାଳିଆରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅବା ପଚାରେ କିଏ ? ବାପ, ଅଜା ଅମଳରୁ ନାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଆସୁଥିବା 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅନେକ ଲୋକ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଳିଆ କାରିଗରୀକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ନାଳିଆ ଏବଂ ଏଥିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ?

NALIA GRASS
NALIA GRASS (ETV Bharat Odisha)

କ'ଣ ଏହି 'ନାଳିଆ' ?


ଉଭୟ ମିଠା ଓ ଲୁଣିପାଣି ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ହେଉଛି 'ନାଳିଆ' । ଯେପରି କି ବେରୁଆଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଅଟେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳିଆରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଢେର ରହିଛି । ଏହା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଏବଂ ଧିରେ ଧିରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ।

NALIA GRASS CRAFT
NALIA GRASS CRAFT (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ଠାରୁ ଓ କେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ନାଳିଆ କାରିଗରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରାଜନଗର ବ୍ଲକ୍‌ ଭିତରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ । ଏହି ଗାଁରେ ୩୦ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଜେନା ପରିବାରର ଅଢେଇ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ନାଳିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ନିଜ ବାପା, ଅଜା ଅମଳରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କିଛି ନାଳିଆ କାରିଗର । ଏଥିରୁ ପାଛିଆ, ଡାଲା, କୁଲା, ନାଳିଆ, ଖଇଚଲା, ଆସନ, ମୁଗୁରା,ସେର, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଢ଼ିପରା ଝାମ୍ପ, ଚାହୁଦା ଟୋକେଇ ଭଳି ଅନେକ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । କେବେଠାରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷତଳୁ ସେମାନେ ଏହି ନାଳିଆ କାରିଗରୀ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

NALIA GRASS
NALIA GRASS (ETV Bharat Odisha)


କେଉଁଠାରେ ମିଳେ 'ନାଳିଆ' ?


'ନାଳିଆ' ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭିତରଗଡର ଜେନା ସାହିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତରକନିକା ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଭିତରକନିକା, ବଳରାମପୁର, ବାଉଁଶଗଡ଼, ଏକମାଣିଆ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା କରିଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏବେ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ।


ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବିକା:
ଏହି ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଳିଆ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । ଦିନ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ଢେର ଚାହିଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର ବଢିବା ପରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଧିରେ ଧିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନାଳିଆ ତିଆରି ଟୋକେଇକୁ କିଏ ପଚାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରୀଗର ।

ନାଳିଆକୁ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି କାରିଗାର
ନାଳିଆକୁ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି କାରିଗର (ETV Bharat Odisha)


ନାଳିଆରୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ?

  • ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।
  • ଏହାପରେ ତାକୁ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇ ଘଷା ଯାଏ ।
  • ଏହାପରେ ପାଣିରୁ କାଢି ଖରାରେ ଶୁଖା ଯାଏ ।
  • ପୁଣି ରାତିରେ କାକରରେ ଶୁଖାଯାଏ ।
  • ତା'ପର ଦିନ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ।

କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନାଳିଆ କାରିଗର:

ଏନେଇ ନାଳିଆ କାରିଗର ଅପୁରୀ ଜେନା କୁହନ୍ତି," ଆମ ବାପା, ଅଜା ଅମଳରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ନାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଏହାପରେ ତାକୁ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇ ଘଷିବୁ, ପାଣିରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବୁ ପୁଣି ରାତିରେ କାକରରେ ଖେଳେଇବୁ । ତା'ପର ଦିନ ସକାଳେ ସେର, ଗଉଣୀ, ଚାଉଧା, ମାଣ ଚାଉଧା, ଟୋକେଇ, ପାଛିଆ, ଡାଲା, କୁଲା, ନାଳିଆ, ଖଇଚଲା, ଆସନ ଆଦି ତିଆରି କରୁ । ଯିଏ ବେଶୀ ବୁଣିଲା ଲୋକ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଟା, ଯିଏ ବୁଣିଲା ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ତିଆରି କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ, ଲୋକେ ଚାଉଳ, ଧାନ, ମୁଗ ଦେଇ ନାଳିଆ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲେ । ଏବେ ଆଉ ନାଳିଆ ମିଳୁନାହିଁ, କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଧରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ । ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁଛି ? "

ନାଳିଆରୁ ପାଛିଆ ବୁଣୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ
ନାଳିଆରୁ ପାଛିଆ ବୁଣୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ:

ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ରୀନା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ଟିକେ ନାଳିଆ ମିଳୁନି, ଫରେଷ୍ଟର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସାପ, କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଭୟରେ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତୁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାହିଦା ଏବେ ବେଶୀ କାରଣ ତାକୁ ରଖିଲେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନାଳିଆ ବର୍ଷେ କି ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ଛିଡି ଯାଉଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ଏହାର ଆଉ ଚାହିଦା ନାହିଁ ।ଏଠାରେ ଆମେ ତିରିଶି ଘର ପରିବାର ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ନାଳିଆ ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ । ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ବୁଣାବୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । "

କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ?

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ କାରିଗର ଭୀମସେନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବଲରାମପୁର ପାଳରୁ ନାଳିଆ ଆଣୁ । ନାଳିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପତି ଗଛ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଳିଆ ହୁଏ । ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଥମେ କଟା ହେବ, କାଦୁଅରେ ଘଷାହେବ, ତାପରେ ପାଗ ହୋଇକି ବୁଣାହେବ । ଏଥିରୁ ଚଟ, ଚାଉଧା, ପାଚିଆ, ଝାମ୍ପ, ଶେର, ଗଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁକ କରାଯାଏ । ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ୨ଶହରୁ ୩ଶହ ଟଙ୍କାରେ ଝାମ୍ପ, ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାରେ ଚଟ, ଗଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି ହୁଏ । ଯାହା ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳାଇଛୁ । ବନ ବିଭାଗ ବଳରାମପୁର ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଭିତରକନିକାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଆଣୁ ।’

NALIA GRASS CRAFT
NALIA GRASS CRAFT (ETV Bharat Odisha)

ନାଳିଆ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ କଳା-କାରିଗରୀକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଅଢେଇ ଶହ ଲୋକ ଏହି ନାଳିଆକୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଯାଏ ନାହିଁ କି କାରିଗରୀକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...UKରେ ଅନୁଗୋଳ ଲେମ୍ବୁ, ରପ୍ତାନୀ ହୋଇ ସାରିଲାଣି 100000 - ANGUL LEMONS IN UK

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର - SCULPTOR PRIYARANJAN BARAL

NALIA GRASS ARTISANS
NALIA GRASS ARTISANS (ETV Bharat Odisha)

'ନାଳିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ'

ସେପଟେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ନାଳିଆ ଏକ ବଣୁଆ ପ୍ରଜାତିର ଘାସ ।ଏହା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ନାଳିଆର ଉତ୍ପାଦନ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ନାଳିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ବନବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କୌଣସି NGO ସହାୟତାରେ ନାଳିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।"

NALIA WEAVING ODISHA
NALIA WEAVING ODISHA (ETV Bharat Odisha)



ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

For All Latest Updates

TAGGED:

NALIA GRASS ARTISANSNALIA GRASS CRAFTSMANNALIA WEAVING ODISHANALIA CRAFT REVIVAL DEMANDKENDRAPARA NALIA CRAFT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.