ETV Bharat / state

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ପିଉସା ସମେତ 5 ଅଟକ - MINOR GIRL MOLESTED

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜା । ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ।

Minor Girl Allegedly Molested On Rakhi in Rajnagar Kendrapara
Minor Girl Allegedly Molested On Rakhi in Rajnagar Kendrapara (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025 at 12:10 PM IST

1 Min Read

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜନଗର ଥାନା ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ସହ 5 ଅଟକ:

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 266/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 70(2), 115(2), 351(3) ବିଏନଏସ ଧାରା ଓ 6(1) ପୋକ୍ସୋ ଦଫା ଲଗାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ହାପି ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ରାଜନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ନରେଶ ସାହୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ନରେଶ ସାହୁ।

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜନଗର ଥାନାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ହାପି ମଲିକ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପିଆଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ ପିଉସାଙ୍କ ସହିତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପିଉସା ସମେତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ନାବାଳିକା ସହ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ସଂପର୍କୀୟ ପିଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

Minor Girl Allegedly Molested On Rakhi in Rajnagar Kendrapara
Minor Girl Allegedly Molested On Rakhi in Rajnagar Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡିଶାରେ ଜଳୁଛି ନାରୀ ନିଆଁ; ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବରଗଡ଼...କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ? ଆତ୍ମାହୁତି ନେଇ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତଙ୍କ ମତ

ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ

ଗତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧି କିଏ ଓ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ, ସେନେଇ ସୂତା ଖିଅ ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଟେନସନ ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜନଗର ଥାନା ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ସହ 5 ଅଟକ:

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 266/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 70(2), 115(2), 351(3) ବିଏନଏସ ଧାରା ଓ 6(1) ପୋକ୍ସୋ ଦଫା ଲଗାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ହାପି ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ରାଜନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ନରେଶ ସାହୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ନରେଶ ସାହୁ।

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜନଗର ଥାନାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ହାପି ମଲିକ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପିଆଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ ପିଉସାଙ୍କ ସହିତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପିଉସା ସମେତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ନାବାଳିକା ସହ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ସଂପର୍କୀୟ ପିଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

Minor Girl Allegedly Molested On Rakhi in Rajnagar Kendrapara
Minor Girl Allegedly Molested On Rakhi in Rajnagar Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡିଶାରେ ଜଳୁଛି ନାରୀ ନିଆଁ; ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବରଗଡ଼...କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ? ଆତ୍ମାହୁତି ନେଇ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତଙ୍କ ମତ

ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ

ଗତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧି କିଏ ଓ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ, ସେନେଇ ସୂତା ଖିଅ ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଟେନସନ ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

MINOR GIRL GANG RAPEDCLASS 10 GIRL MOLESTEDକେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ଦୁଷ୍କର୍ମKENDRAPARA RAJNAGAR CRIME NEWSMINOR GIRL MOLESTED

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.