ETV Bharat / state

୩ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କମଳା ମାଉସୀଙ୍କ ଉପହାର, ଟୋପି ଓ ଚିଠିରେ ଜଣାଇଲେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଶୁଭେଚ୍ଛା - KAMALA MAHARANA OPERATION SINDOOR

kendrapara kamala maharana send cap and letter to chief of all three army for success of operation sindoo ( ETV BHARAT ODISHA )