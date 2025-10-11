ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ନୁହଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ, ଗାନ କରାଯାଏ କବିତା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବବକରପୁର ଗାଁରେ ରହିଛି ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ୨୦୦ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବି କାଳିଦାସ।
Published : October 11, 2025 at 9:09 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତିନି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କିନ୍ତୁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଚାଲେ ନୀତିକାନ୍ତି । ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ସଂସ୍କୃତ କବିତା ପାଠ କରାଯାଏ । କୌଣସି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ଠାରୁ ବୟସ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତେବେ କାହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ? ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିମାନୁଥିବା କବି ଅଛନ୍ତି । ମହାନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମହାନ କବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ରହିଛି ? ଓ କାହିଁକି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି?
ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କବି,ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ କବିତା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବବକରପୁର ଗାଁରେ ରହିଛି ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାନ ସଂସ୍କୃତ କବି କାଳିଦାସ। ଆଜକୁ ୨୦୦ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବି କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୂଜାକ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ତ୍ର ଓ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ରିତୁସମ୍ରହମ, ମେଘଦୂତ, କୁମାରସମ୍ଭବମ, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ଗାନ କରି । ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ହେବାକୁ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ଉତ୍ତମ କୁମାର ମିଶ୍ର ।
କାହିଁକି ମନ୍ଦିରରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି?
ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି," ଦିନେ ଏଠାକାର ଜମିଦାର ବଳରାମ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା। ସେହିଦିନ ରାତିରେ କବି କାଳିଦାସ ବଳରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ପରଦିନ ସକାଳୁ ଭ୍ରମରବର କବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ଗଛମୂଳେ ସ୍ଥାପନ କରି ୧୮୦୨ ମସିହାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ୧୮୩୨ ମସିହା ପରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ବବକରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। "
କାଳିଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନ:
ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏକ ବୃହତ ପାଠାଗାର । ଯେଉଁଠାରେ କି କବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହି ଗୁଡିକୁ ରଖାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏହି ପାଠାଗାରାକୁ ସମସ୍ତେ ବହି ଦାନସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଆଲୋକ ନାୟକ ।
ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି କାଳିଦାସ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ମହାନ କବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯାହା ଏଠାରେ ମାନସିକ କରିଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମଲ୍ଲୀପ୍ରଭା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ବିବାହ କରି ଆସିବାକୁ ୫୬ ବର୍ଷ ହେଲାଣି।ସବୁ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆସି ଭଜନକୀର୍ତ୍ତନ କରୁ । ଆମର ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ । ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ଆସି କାଳିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଅବା ବିଦେଶ ଯିବା ସବୁଠୁ ଆଗ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଥାଉ ।"
ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସୁଦୀପ୍ତା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଳତି ଦେଖୁ, ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ଆସି କଳସ ବସାଉ ଓ କଲମ ପୂଜା କରୁ ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି:
ଏପରି ବିରଳ ମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଥର ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି ।
କାଳିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ:
ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମହାକବି ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ । ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଅନେକ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ଅଭିଜ୍ଞାନଶାକକୁନ୍ତଳ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ମେଘଦୂତ । ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁର୍ଖ ଥିଲେ । ଯେଉଁ ଗଛର ଡାଳରେ ବସୁଥିଲେ, ସେହି ଡାଳକୁ ହାଣୁଥିଲେ ବୋଲି କଥା ରହିଛି । ଦେବୀ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପରେ ସେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ।
