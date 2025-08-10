କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ । ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗିରଫ ହେଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ । ଗିରଫ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ADJଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ-
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ 284/2025ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ 296,75,78,108,66(E),67(A) ରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇ ଥିଲା । ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ADJଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ-
ଗିରଫ ପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ADJଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ।
ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ଏଫଆଇଆର-
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ମୃତ ଝିଅର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଓ ଝିଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ କରିବା ଭଳି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମୃତ ଝିଅର ବାପା ।
ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର-
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ । ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ 4ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏତଲା ନଦେଇ ପରେ ଏତଲା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ସେନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ । ସେପଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ ମୃତ ଝିଅର ବାପା ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମା'ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଭଲ ପାଇବା କଣ ପାପ, ଆମ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଓ ଏ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ରହିଛି ।"
ଗତକାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ଭାଇକୁ ପାଖରେ ନପାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି," ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ମୋ ଭାଇ ଦୋଷ କରିଛି ନା ନାହିଁ । ଯଦି ଆମ ଭାଇକୁ ପୋଲିସ ବିନା ଦୋଷରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାଲେ ଆମ ପରିବାର ସମୂହ ଆତ୍ମହୁତି ଦେବୁ ।"
ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଏତଲାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଗାଁ ଲୋକେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଘଟଣା 6 ମାସ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଲାଗି ନଥାନ୍ତା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା