ବଇରି ସାଜିଛି ବନ୍ୟା; ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଜଳବନ୍ଦୀ - FLOOD IN KENDRAPARA

ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତବର୍ଷ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା । ଜୀବିକା ଓ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ ।

Published : August 31, 2025 at 2:28 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଇରି ସାଡିଛି ବନ୍ୟା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥରକୁ ଥର ବନ୍ୟା ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି । ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟା ପରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଳି ବ୍ଲକରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ଫଳରେ ଧନଜୀବନ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଘେରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି 3ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଲୋକ ।

ଆଳି ବ୍ଲକରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଳି ବ୍ଲକରେ ଚଳିତବର୍ଷ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ବନ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ ଆଳି ବ୍ଲକର ୧୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୭୫ ହଜାର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବୁଡି ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଆଳି ବ୍ଲକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନପୁର-ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାାଇଁ ଡ଼ଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟତର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ।

କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ:

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଆଜିକୁ ୪ ଦିନ ହେବ ଆଳି ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜୁଆଣିଆ, ଏରଡ଼ଙ୍ଗ, ପାଳିମି, କେତୁଆପାଳ, ସଂସିଧା, ଡ଼ିମିରିପାଳ, ଦେସାହି, ଅର୍ଗଳ, ପେତପଡ଼ା ଆଦି ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ପଦିନିପାଳ, କୋଲଢିଅ, ଏକମାଣିଆ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ମାଣିକପାଟଣା, ବଡାମ୍ବିଳା, ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିରହିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ । ଘରେ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଳି ବ୍ଲକ ନୂଆପଡା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ୧୪ନଂ ଓ ୧୫ନଂ ୱାର୍ଡର ୭୦ ଘରର ପାଖାପାଖି ୩ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ।

ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଗାଁ:

ଆଳି ବ୍ଲକର ପଦିନିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଦିନିପାଳ ଓ ଦୈତାରୀପୁର ଗ୍ରାମର ୧୪ଟି ୱାର୍ଡରେ ୭ ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ୮ ହଜାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭୂଇଁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଳମଡା ଶାଶନ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡର ୨ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାରର ପାଖାପାଖି ୫ ଶହ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜିକୁ ୩ ଦିନ ହେବ ଏହି ୩ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଘେରି ରହିଛି ବନ୍ୟା । ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ।

ଏନେଇ ଆଳି ଚାଷୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟା ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛୁ ।"

ଘାରିଛି କୁମ୍ଭୀର ଭୟ:

ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, କୁମ୍ଭୀର ଭୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଥିଛି । କୁମ୍ଭୀର ଭୟକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସେହି ବନ୍ୟପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ । ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଥିବାରୁ ରାତି ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଓ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଭୟରେ ଘରୁ କେହି ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଘରର ମୁଖିଆ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ଜଳରେ ପଶି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଭୋକ ଉପାସରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଡ଼ଙ୍ଗା, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମ କନିକାର ହାବଳଗଣ୍ଡ ପାଟଣା, ଜେନାସାହି, କନପୁର, ଗହମପାଳ, ବାଲିସାହି, ଜେନାସାହି ଗାଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅକାଳନ ପରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଠାରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣିର ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

