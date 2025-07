ETV Bharat / state

Published : July 14, 2025

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ୍ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି । ରାଜନଗର ଓ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଓ ନଦୀରୁ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ।



କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଗେଟ ବନ୍ୟାଜଳ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବା କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କାଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫଳରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ସିଂହଗାଁଠାରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଳି ଅର୍ଗଳ ଓ ପାଳିମି ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଚାଷୀ ମଥୁରୀ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ କରଜ କରି ୨-୩ ଏକର ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲୁ ।ଭେଣ୍ଡି,ବାଇଗଣ, କଲରା, କାକୁଡି,କଖାରୁ ଓ ନଳିତା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ସବୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିପାଣି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଆମେ କାହାର ପଇସା ସୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ । ଆମର ସବୁ ପଇସା ଚାଲିଗଲା, ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ,ତେବେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତୁ ।"

