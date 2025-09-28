ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 97ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା
ମା'ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ସେପଟେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବର୍ଷା ।ତେବେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଏଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ଯେପରି ଫିକା କରିଦେଇଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ତଥାପି ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନକରି ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଥର ଜିଲ୍ଲାରେ 97ଟି 50ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ।
ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୀଠେ ସପ୍ତମୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଜାରି ରହିଛି ।ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 30ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଇନ୍ଦୁପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନପତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମେତ ପଣ୍ଡିତବାଡ଼ି, କଅଁରପୁର, ହରିନବାବ, ବସନ୍ତ ବଗିଚା ପ୍ରଭୃତି ମଣ୍ଡପରେ ବଡ ଧୁମଧାମରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ବେଲବରଣ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ୩୦ ତାରିଖରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ସନ୍ଧିପୂଜା, ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ନବମୀ ଦିନ କାଳିକା ଆବାହନର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଓ ଦେବୀଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ସମାପନ କରାଯିବ ।
ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ପୂଜା କମିଟି:
ଚଳିତବର୍ଷ ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ମା'ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଜସଜ୍ଜା ଧିମେଇ ଯାଇଛି । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଛାତିରେ ଛନକା ପସିଛି । ଏନେଇ ଇନ୍ଦୁପୁର ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦ ନୀଳମାବ ପତି କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ ପାଗ ଏପରି ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଯେ, ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ । ଆମର ଏଠାରେ 200ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି । ଗତ 10 ଦିନ ହେବା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।"
50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା:
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୂବନ ଜୟସିଂହ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 50ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରାକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ମୋଟ 97ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛୁ । ତେବେ ସରକାର କେତେ କଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ,ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ।"
