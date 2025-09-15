ETV Bharat / state

ଗଳି ପଡୁଛି ଛାତ, କାନ୍ଥବାଡ; ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ

ଗଳି ପଡୁଛି ଛାତ, କାନ୍ଥବାଡ । ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ନେବେ ପଦକ୍ଷେପ

kendrapara District Magistrate's office and school building are in unsafe conditions
kendrapara District Magistrate's office and school building are in unsafe conditions (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଅଛି । ଛାତ ତଳେ କିନ୍ତୁ ଡରି ଡରି ବସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ । କାରଣ ଏଠି ଖାଲି ଛାତ ନୁହେଁ, କାନ୍ଥବାଡ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ । କେତେବେଳେ ଖସି ପଡି କିଛି ବି ଘଟିପାରେ । ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ।

କେଉଁଠୁ ଛାତ ଗଳି ପଡୁଛି ତ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡୁଛି

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାତରୁ ନିକଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏତିକିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିନି । ଜିଲ୍ଲାଯାକର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ ଖସିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଛାତ:-

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖର ଘଟଣା । 5 T ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ସଦର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମର ସିଲିଂ ଖସି ପଡିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସିଲିଂ ଖସିବା ବେଳେ କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରେ ନ ଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲା । ପୁର୍ଵ ସରକାର ସମୟରେ 5ଟି ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାମରେ ଜଏଣ୍ଟ ବିଲ ପାସ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନ ନେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢିଥିଲା। ସିଲିଂ ଖସିବା ଘଟଣାରେ ରାଜକନିକା ବିଡ଼ିଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କହିଥିଲେ, ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ କାମ ହୋଇଥିଲା । କଣ ହୋଇଛି ସେନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇଙ୍କୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଯାହା ହୋଇପାରିବ ତାହା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜକନିକାର ଏହି ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲର ସିଲିଂ ଖସିବା ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇ ଏ ଘଟଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।

ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 5 T ଯୋଜନାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା । କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା । କର୍ମୀ ପୋଷିବା ପାଇଁ କାମ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି । ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଦୁର୍ଘଟଣା ରାତିରେ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବୁଧା ହୋଇନି ।

କିଛିଦିନ ତଳେ ଖସିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର:-

ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଘଟଣା । ଚାଲିଥିଲା ଅଫିସ କାମ, କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ହଠାତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାତରୁ ଖସି ପଡିଲା ପ୍ଳାଷ୍ଟର । ଖୁବ ଏକ ବଡ ପ୍ଳାଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡିଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଲିଗାଲ୍ ଅଫିସର ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଟୋବୁଦ୍ଧି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାମ କାନ୍ଧ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୁରୁଣା ତହସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ଧରି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି। ଛାତରୁ ପ୍ଳାଷ୍ଟର ଖସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କର୍ମଚାରୀ କନକଲତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଅପରାହ୍ନ ୧.୧୫ ରୁ ୧.୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଏେ ବିରାଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡିଥିଲା । ମୁଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଥିଲା । ମୁଁ ପାଟି କରିବାରୁ ସେ ସାଇଡ ହୋଇଗଲେ । ତଥାପି ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡିବାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ବାମ ହାତ ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ପୁଣିଥରେ ସେହି ହାତ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଏହି ଘଚଣା ପରେ ଆମକୁ ଏହି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି କାମ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ହେବ ଆମର ଏହି ଅଫିସ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଭୟରେ କାମ କରୁଛୁ"ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି:-

କେବଳ ଏତିକିରେ ଅଟକି ଯାଇନି ଦୁରବସ୍ଥା । ଜିଲ୍ଲାଯାକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ବି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୧୯୯୩ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦଶବର୍ଷ ତଳେ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଇଥିବା କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାବାସୀ ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଚକାଚକ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାର ପଟେ ଖୋଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡେନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂର ପଛପାଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ଜାଣିହେବ ବୋଲି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

କଣ କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ:-

ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କୁହନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ । ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଯେଉଁଠି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଓ ତାର ମରାମତି କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ସେଗୁଡିକର ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Last Updated : September 15, 2025 at 6:14 PM IST

