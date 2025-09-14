ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ, 155 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ

ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: 1869 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ । ଏହା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 155 ବର୍ଷ । ସମୟ ବଦଳିଛି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିନି । ସହର ଯାକର ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ । ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା, କେତେବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ ପିଣ୍ଢାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚଉରୀ ବରହମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ।

ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସହରକୁ ସଫା ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ବ । ସଫେଇକୁ ଜୀବିକା ଭାବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ସ୍ଥାନ । ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷର । ଏମିତିକି ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏହି କଲୋନୀ ବୁଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗକୁ କହିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ 10 ମାସ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ । ପୌରନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।

କେମିତି ରହିଛି ଚଉରୀ ବରହମପୁରର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗାଁ ଚଉରୀ ବରହମପୁର ବା ସ୍ୱିପର କଲୋନୀ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ଝଡିବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିବା ଏହି ସ୍ୱିପରମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏହି ସ୍ୱିପରମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭୋଗି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି କଲୋନୀରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଷ ମହିଳା ରହିଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ରହୁଥିବା କଲୋନୀର ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ।


କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱିପର କଲୋନୀ:

ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ 1869 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନରୁ ସ୍ୱିପରମାନଙ୍କୁ ପୋୖରପରିଷଦ ଅଧିନ 13 ନଂ ୱାର୍ଡରେ ମାତ୍ର 30 ଜଣ ସ୍ୱିପର ପରିବାରଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ତାହା 2 ହଜାର ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଛି । ଏବେବ ବି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକ ବାରମାସ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ସିନେମା ହଲ ପିଣ୍ଢା, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦିନେ କି ଦିଅଦିନର ନିହେଁ, ବର୍ଷର 365 ଦିନର ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।

'ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ':

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚଉରୀ ବରହମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଟେରୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ପରିବାରରେ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହଲ ପାଖରେ ରହୁଛୁ । ଆମର ଘର ନାହିଁ, ପିଣ୍ଢା, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଛୁ । ପୁରୁଣା ଘରେ ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି । ରହିବା ଓ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ।ବର୍ଷାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠିସେଛି ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ । ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ରହିଲୁଣି । ଆମକୁ ଯେଉଁ ଘର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି । ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡୁଛି । ତେଣୁ ଆମକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

'ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ':

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମିଳା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ବହୁଦିନ ହେଲା ଆମ ପରିବାର ଏଠାରେ ଆସି ରହିଲେଣି । ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ଟାଇଲ ଘର ଦେଇଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠାରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି । ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । ପରିବାରରେ 6 ଜଣ ଲୋକ । ରାତିରେ ଆମେ ହଲ ପିଣ୍ଢା, ଆମ ସାହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇପଡୁ । ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ସରୀସୃପ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି । ବହୁତ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଘର ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ନଚେତ ପିଣ୍ଢା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ ବାସସ୍ଥାନ । ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ହଲ ପିଣ୍ଢାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"

ଗତବର୍ଷ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହି ସ୍ୱିପର କଲୋନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 9 ମାସ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।

ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ

ସ୍ବିପର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ମାନସ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ 150 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ 3 ଶହ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ହୋରିପାରିଲା ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି । ସଫେଇ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ 200 କର୍ମଚାରୀ ସଫେଇ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଏବେ ପାଖାପାଖି 120 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି । ଏଠାର କିଛି ଲୋକ ଟମ୍ବଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି । ଘର ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ଗତ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା । ସରକାର ଆଗକୁ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ଅଛୁ । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ସରକାର 3 ଶହ ପରିବାରଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

'ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ':

ସ୍ୱିପର କଲୋନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୋୖରନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ନାରାୟଣ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, "ଚଉରୀ ବରହମପୁରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱିପର କଲୋନୀ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଏକ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ହାଉସିଂ କଲୋନୀ ପାଇଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଓ ଏହାକୁ H&UD ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବୁ । ଏହା ସେଠାରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଆସିଲେ ସେଠାରେ G+2 ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଯିବ ଓ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ । ସେଠାରେ 150ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ।ଆମେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । ସେଠାରେ 1 ଏକର 62 ଡିସିମଲର ଜଳାଶୟ କିସମ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଘରବାରି କିସମ କରାଯିବ ଓ ଆମେ ଏନେଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇବୁ ଓ ସେଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇ ଆସିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

