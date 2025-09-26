କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 44 ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଆସିଲା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ
ବିଷକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୪୪ଟି ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ।
Published : September 26, 2025 at 3:42 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିଷକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯାଇଥିଲା ୪୪ଟି ମଇଁଷିର ଜୀବନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଆସିଲା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ । ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୪୪ଟି ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ।
କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଳି ବ୍ଲକ ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣଡିହା ଗାଁ ନାଳରେ ଭାସିଯାଇ ୮ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ୮୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୪୪ଟି ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ିକର ମୃତଦେହ ମିଳିନଥିଲା ।
ତେବେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଉକ୍ତ ନାଳ ବା ଜୋରରେ ବିଷ ପକାଇଥିବା ଓ ଏହି ଜୋର ପାଣିକୁ ପିଇ ମଇଁଷି ଗୁଡିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ୧୨ଟି ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି କଲିକତା ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଚଳିତ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ଏହା ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଏପରି କହିଲେ ଚାଷୀ:
ମଇଁଷି ଏକ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ଅଥଳ ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଯେଉଁ ୮ ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ପୁଲ କଲିକତାରୁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ମଇଁଷି ଗୁଡିକ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଯାହା ଆମକୁ ବିଶ୍ବାସ ହେଉନାହିଁ । ସରକାର ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ । ତେବେ ବିଷକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଠାକୁ ବିଷ କିପରି ଆସିଲା ଏବଂ କିଏ ପକାଇଲା ? ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଚାଷୀକୁଳ ଆଉ ଗାଇ ମଇଁଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ହୁଏ । ତେବେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଓ ବଳଦ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏମାନେ ମରିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ।
ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଧିକାରୀ:
ଏକକାଳୀନ ଏତେ ଗୁଡିଏ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡଃ.ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ମୃତ ମଇଁଷି ଗୁଡିକର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ADRIଙ୍କ ଜରିଆରେ RDDL, କଲିକତାକୁ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ୮ ଜଣ ଚାଷୀ ୮୪ଟି ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଆମେ କେବଳ ୪୪ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲୁ । ମୃତ ମଇଁଷି ଗୁଡିକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଛା ତିନୋଟି ମଇଁଷିର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା