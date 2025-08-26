ETV Bharat / state

ବାଉଁଶରେ ଚମତ୍କାର କାରିଗରୀ, ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜୁଏଲାରୀ, ମନ କିଣୁଛି ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ହସ୍ତକଳା - SHEIKH RAHMATULLAH BAMBOO ARTIST

30 ବର୍ଷ ଧରି ବାଉଁଶରେ ନିଖୁ୍‌ଣ କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶେଖ ରହେମତୁଲ୍ଲା । ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ । 150 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ତାଲିମ ।

kendrapara bamboo craftsman Sheikh rahmatullah
kendrapara bamboo craftsman Sheikh rahmatullah (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Sheikh Rahmatullah Bamboo Artist କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସୁନ୍ଦର, ଚମତ୍କାର, ନିଖୁଣ, ଅଦ୍ଭୁଦ... ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଥିବା ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସୁନ୍ଦରତା ବାଖ୍ୟା କରିବାରେ ହୁଏତ ଫିକା ପଡିଯିବ ... ବାଉଁଶ କଳା ତ ଆପଣ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ...କିନ୍ତୁ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ର୍ନିଜୀବ ବାଉଁଶ । ଯାହା ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିବେନି । କେବଳ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ? ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳାର ରହିଛି ଢେର୍‌ ଚାହିଦା... ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର 44 ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ କଥା । ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ‘କଥା କହୁଛି ବାଉଁଶ କାରିଗରୀ’ ।

ବାଉଁଶରୁ ସୁନ୍ଦର କାରିଗରୀ:

ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ । ଦିନେ ବାଉଁଶରେ କେବଳ କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଉଁଶରେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି କଳାପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଶେଖ ରହେମତୁଲ୍ଲା । ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଢେର ଚାହିଦା ରହିଛି ।

ବାଉଁଶ ହସ୍ତକଳାରେ ତିରିଶ ବର୍ଷ, ଅନନ୍ୟ କାରିଗର ଶେଖ ରହେମତୁଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

କିଏ ରହେମତୁଲ୍ଲା ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହର ୧୩ନଂ ୱାର୍ଡର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ କଳାପାହାଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି 44 ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ ରହେମତୁଲ୍ଲା । ପରିବାର କହିଲେ +୨ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪ ଜଣ । ଜାଗା କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଦେଢ଼ ଗୁଣ୍ଠ ଘରଡିହ ଜମି ।

Bamboo Artist Rahemtulla
ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)

2000 ମସିହାରୁ ବାଉଁଶ କାମରେ ନିୟୋଜିତ:

ବାଉଁଶ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହେମତୁଲ୍ଲା କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କଲି । ଘରର ବଡ଼ପୁଅ ହିସାବରେ ରୋଜଗାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲି । ଘର କରିବା, ସାନଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଓ ଭଲ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲି । ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ଥିବା ଏକ ବେତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ଦେଖି ମୁଁ ସେହି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ କାମ ଶିଖିଲି ।' ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କାମ କରୁ ନଥିଲେ । ଏହାପରେ DIC ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲି ଓ ସେମାନେ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅଗରତାଲା ପଠାଇଲେ । ସେତେବେଳେ ଥିବା DIC ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଭଲ କାମ ଶିଖିବା ପରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

Bamboo Artist Rahemtulla
ଏହି ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରେ ଟି, ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ବାଉଁଶରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ?
ଲାଇଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ

ପେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ

ଚାବି ରିଂ

ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ

ଅଳଙ୍କାର

ଲ୍ୟାମ୍ପ

ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ

ଫୁଲଦାନି

ଫଳ ଟ୍ରେ

ଲଣ୍ଡ୍ରି ବ୍ୟାଗ

ଡଷ୍ଟବିନ୍‌

ଷ୍ଟୁଲ

Bamboo Artist Rahemtulla
ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ରହେମତୁଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

ବେତ କାମ ଛାଡି ବାଉଁଶ କାମରେ କାହିଁକି ବଳାଇଲେ ମନ ?

କାମର ଆଡଭାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଉଁଶ କାମକୁ କାହିଁକି ଆପଣାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରହେମତୁଲ୍ଲା କୁହନ୍ତି, ‘ବେତ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଉଛି । ଏହାଛଡ଼ା ବେତ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି କଣ୍ଟା, ତାର, କିରୋସିନ,ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେ କାମ ଛାଡିଦେଲି । ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ କାମ କରିଥାଏ କାହାର କପି କରେନାହିଁ ।’

Bamboo Artist Rahemtulla
ବାଉଁଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗହଣା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରହେମତୁଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

ବାଉଁଶର ନାହିଁ ଆଦର କାମ ପରେ ହୋଇଯାଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ:

ସାଧାରଣତଃ ବାଉଁଶକୁ ବିଶେଷ କିଛି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଜିନିଷ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି । ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରହେମତୁଲ୍ଲା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୁହାଗଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଭଲରୁ ଭଲ ଡିଜାଇନ କରିହେବ । ତେବେ ଡିଜାଇନ ଆଧାରରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ।

Bamboo Artist Rahemtulla
ବାଉଁଶରେ ଲାଇଟଷ୍ଟାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)


ବାଉଁଶରେ ଅଳଙ୍କାର, ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ?

ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବାଉଁଶ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଢେଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ରହେମତୁଲ୍ଲା । ଏଥିରେ କାଠ କାରଭିଙ୍ଗ ସହ ଗହଣା କନସେପ୍ଟ ରହିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇଠୁ ଗହଣା ତିଆରି କୌଶଳ ଶିଖି ବାଉଁଶ ପାତରେ ଏହି ଗହଣା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ବାଉଁଶ ହସ୍ତକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ରହେମତୁଲ୍ଲା କୁହନ୍ତି, ‘ ପ୍ରତି କାମ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ । ବାଉଁଶ ଘଷା ଠାରୁ ଆକୃତି ଦେବା ଏବଂ ଡିଜାଇନ କରିବା । ସେହିପରି ଫିଟିଂ, ଫିନିସିଂ, ସେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଲାଗେ ।’


କେତେଜଣଙ୍କୁ ବାଉଁଶ କାରିଗରୀ ତାଲିମ ଦେଲେଣି ?
ବାଉଁଶ କାରିଗରୀ ଓ ହସ୍ତକଳାରେ ଧୂରିଣ ରହେମତୁଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି । ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଉଁଶ କାମ ତାଲିମ ଦେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Bamboo Artist Rahemtulla
ବାଉଁଶରେ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)


କେଉଁଠୁ ଆସେ ବାଉଁଶ ଓ କିପରି ହୁଏ ପ୍ରାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ?

ସାଧାରଣତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଉଁଶ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାଉଁଶଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାକାର ବାଉଁଶ ମିଠା । ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ‘ ବାରି ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ହେଉଛି ତାକୁ କାଟି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେଥିରେ ଯେପରି ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ । ବାଉଁଶ କାଟି ପାତିଆ ବାହାର କରାଯାଏ । ବୁଣା କାମ ପାଇଁ ପାତିଆ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସଲିଡ କାମ ପାଇଁ ସିଜନିଂ କରାଯାଏ । ପକଳ ବାଉଁଶକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଅଥବା ରାସାୟନିକ ଦ୍ରଵ୍ୟ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଅର୍ଗାନିକ ବାଉଁଶ କାମ କଲେ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅତି କମରେ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏଭଳି କଲେ ବାଉଁଶରେ ଥିବା ମିଠା ଅଂଶ ପାଣିରେ ମିଳାଇ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ମିଠା ଅଂଶ ଦୂର ହେଲେ ବାଉଁଶରେ ପୋକ ଲାଗିନଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ।’ ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରହେମତୁଲ୍ଲା । ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା । ବାଉଁଶ କାମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘର ନାହିଁ । ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ହେଲେ କାମ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜ ହେବ ।


ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ରହିଛି ଭଲ ଚାହିଦା:

ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ରହିଛି ଭଲ ଚାହିଦା । ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଶସ୍ତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି । ବାଉଁଶ କାମ କଲେ ତାର ଡିଜାଇନକୁ ମିଶାଇ ଯଦି ଦୁଇଦିନ ଲାଗିଗଲା ତାହାଲେ କେବଳ ମଜୁରୀ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଗିଯାଏ । ତେବେ ଗ୍ରାହକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବି ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତି।

Bamboo Artist Rahemtulla
ବାଉଁଶରେ ଟ୍ରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥନ୍ତି ରହେମତୁଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ?

ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି । ପେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦାମ୍‌ 3000 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ । ବାଉଁଶ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍‌ ମୂଲ୍ୟ 11 ହଜାର ଟଙ୍କା । କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ ।

Bamboo Artist Rahemtulla
ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)
ଶେଖ ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ୍‌:
  • ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡ-200 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କା
  • ଲ୍ୟାମ୍ପ - 1000ରୁ 7000 ଟଙ୍କା
  • ଅଳଙ୍କାର -30000 ଟଙ୍କା
  • ଚା’ ଟ୍ରେ -1500 ରୁ 2500ଟଙ୍କା
  • ଷ୍ଟୁଲ -1500 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା
  • ଡଷ୍ଟବିନ -1500ରୁ 2500 ଟଙ୍କା
  • ଫଳ ଟ୍ରେ -1500ରୁ 2500 ଟଙ୍କା
  • ଫୁଲଦାନି -1500ରୁ 5000 ଟଙ୍କା
  • ଲଣ୍ଡ୍ରି ବ୍ୟାଗ -1500ରୁ 5000 ଟଙ୍କା
  • ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ -1000ରୁ 2500 ଟଙ୍କା
Bamboo Artist Rahemtulla
ରହେମତୁଲ୍ଲା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ (ETV Bharat Odisha)

ଅନଲାଇନ ବେପାର ମାର୍ଜିନ କମ୍ :

' ଅଫଲାଇନରେ ଗ୍ରାହକ ମୂଲଚାଲ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନଲାଇନରେ ବେପାର ତାଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ । ଏଥିରେ ୪୦ ରୁ ୫୦% ମାର୍ଜିନରେ ସାମଗ୍ରୀ ନିଅନ୍ତି । ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ କରୁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ସହଜ ହେବ । ତେବେ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମହଜୁଦ ରହିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ବାଉଁଶ ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯିବ ଆମେ କାମ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରହେମତୁଲ୍ଲା । ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କେଉଁ ମାସରେ ୨୫ ହଜାର ତ କେଉଁ ମାସରେ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ବେଳେ ବେଳେ କେଉଁ ମାସରେ ରୋଜଗାର ଶୂନ ।

Bamboo Artist Rahemtulla
ଶେଖ ରହେମତୁଲ୍ଲା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବାଉଁଶ କାରିଗରୀର ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ?

ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉମର ଫୈଜଲ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଉଁଶରେ ଲାଇଟ, ପେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଚାବି ରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଡେ ସେଠାକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି । ଆମେ ଏବେ ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ ।' ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ।

Bamboo Artist Rahemtulla
ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଲାଇଟଷ୍ଟାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ କାରିଗରୀକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରଶଂସା:

‘ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବାଉଁଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ ଡିଜାଇନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାସାରା ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ହେଲା । ବାଉଁଶ କଳାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଯେମିତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳାରେ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି,ଯେଉଁଥି ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଆଦୃତ ହେଉଛି । ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସେ କଳାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଥିବା ବାଉଁଶ ଉଚ୍ଚ ମାନର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ବାଉଁଶକୁ ଆଧିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଫଙ୍ଗସ ନଲାଗିଲେ ଏହି କଳାକୃତି ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ରହି ପାରିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବାମ୍ବୋ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି (OBDA) ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାଉଁଶ କାମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ:

ବାଉଁଶ କାମରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଓ ଫୁଲ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁଥିରେ ମାସିକ 7ରୁ 8 ହଜାରରୁ 15 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିହେବ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 200ରୁ 300 ପରିବାର ବାଉଁଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଘର କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବିଭାଗ:

ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ସେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି । ଘର ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିବା Construction of Work Shed for Handicraft Artisans ସ୍କିମ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହି ସ୍କିମରେ ସରକାର ଲକ୍ଷେ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

