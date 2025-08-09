କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଝିଅକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏସପି ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ।
ମୃତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ କରିଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ନାଁରେ ଥାନାରେ FIR ଦେଲୁ। ପୋଲିସ ଯାହା କରିବେ। ଯାହା ନାଁରେ FIR କରିଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା। ଆଜି FIR ଦେଇଛୁ। ସାର୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଓ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଏତଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆମ ଝିଅକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ପୋଲିସ ସାର ଆମକୁ FIR ଦେବା ପାଇଁ କାଲିଠାରୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆମକୁ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଇ ପାରିନଥିଲୁ। ଆଜି ଆସି FIR ଦେଇଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା।
ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟ୍ଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଇଜି ସାର୍ ପୂରା କେଶର ସୁପରଭିଜନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କଲେ ଓ ଇନଷ୍ଟ୍ରକସନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ସେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଆଜି ଗୋଟିଏ କେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେଶ ରେକର୍ଡ କରି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ସେ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ନାମରେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ଗାଁରେ ଲାଗିଥିବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସିସିଟିଭି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଓ ସିଡିରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସିଜ୍ କଲୁ। ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାଇମ ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିବ। ଆମେ କ'ଣ କ୍ରାଇମ ଅଛି, ସେନେଇ ଦେଖିବୁ। ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କହିପାରିବି। ଆଗରୁ 18/25ରେ ଏକ UD କେଶ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ଓ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଥାନାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି କହିପାରିବି। ସିସିଟିଭିକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବଳ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଇମ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି। ଯାହାକି ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରେ ଆମର 161ରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ରି- ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବୁ ବୋଲି କହିଛି। ଘଟଣାର ଅପଡେଟ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ସେନେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ କେବଳ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ପାରିବି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଡାର୍କରେ ରଖିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଓପିନିଅନ ମିଶାଇ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେନେଇ କହିହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି FMT ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି"ବୋଲି ଏସପି କଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି।
ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ବଳଙ୍ଗା ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମାସକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ 12ରେ ବାଲେଶ୍ବର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 19ରେ ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଜଳିଯିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା