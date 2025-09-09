ETV Bharat / state

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଦିନ ଧରି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କନିକା ରେଞ୍ଜର ମଠଆଡିଆ, ଲଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ବାଲିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରେମୀ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ:-
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଧିନରେ ମଠ ଆଡ଼ିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆର ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ(Country Bird) ବାସ କରନ୍ତି।ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ବଗ, ଦା ବେଣ୍ଟିଆ, କାପରଖାଇ, ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମେତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଲାଗିଥିବା ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଗୁଡିକରୁ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନଯାଇ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)


ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:-
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବାଲିଡ଼ିଆ ଠାବ କରାଯାଇ ମୋଟ ୧,୩୦,୧୨୩ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୩ ତାରିଖରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୨୬,୧୧୮ଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧,୨୩,୮୬୭ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ୭୭୯୭ଟି ଅଧିକ ଥିଲେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪,୬୬୪ଟି ବସାରୁ ମୋଟ ୧,୧୬,୦୭୦ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)


ଚଳିତବର୍ଷ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା:-
ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଗଣନା ନିମନ୍ତେ ୨ଟି ଟିମ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ରେ ବନବିଭାଗର ୭ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଇନାକୁଲାର୍, ରେଞ୍ଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଥିଲା।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏଥର ଆହୁରି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ:-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଭିତରକନିକାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 27 ହଜାର 646 ବସାରେ 1ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର 796ଟି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ 673 ଟି ପକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ, ତିନିଦିନ ଧରି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଣାହେବେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମିଳିଲେ ମା’-ପୁଅ, କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଭିତରକନିକାରେ ହୋଇଥିଲେ ନିଖୋଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 3 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କଣ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ରିପୋର୍ଟBHITARKANIKA NATIONAL PARKCOUNTRY BIRD CENSUSBHITARKANIKA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.