ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ, 7 ଅଟକ
ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ । ଯଶିପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା । 2 ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ । ଏଭଳି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗୁନିଆ ଗାଁରେ । ଦୁଇ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ । ଖବର ପାଇ ଯଶିପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ମହିଳା ଜଣକ ହାଟ ସଉଦା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କାଶୀପାଳ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇଜଣ ଦିଅରଙ୍କୁ ଡାକି ଯଶିପୁର ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ବଜାରରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଛକରୁ ବାଡିଆପିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପଡିଆରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବିଧା ଗୋଇଠା ସହ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଚପଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖବର ପାଇ ଯଶିପୁର ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଶିପୁର ମେଡିକାଲ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପରେ ଯଶିପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଯଶିପୁର ପୋଲିସ ।
ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ ମାମଲା !
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ ମାମଲା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ନିକଟରେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଳ ବୁଲାଇବା ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀ ନିମାପଡାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଲାଇବା ଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡାରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ମିଳିଲା ଶାସ୍ତି । ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବେକରେ ଯୁଆଳି ପକାଇ ପଘାରେ ବାନ୍ଧି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଳ ବୁଲାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ତେବେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ ଶସ୍ତି ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ।
