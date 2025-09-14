ଆଖିରେ ଫେବିକୁଇକ ପକାଇ ଦେଲେ ସହପାଠୀ, 8 ଛାତ୍ର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
କନ୍ଧମାଳ ସଲାଗୁଡା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ ।
Published : September 14, 2025 at 1:20 PM IST
Kandhamal Sevashrama Fevikwik Horror କନ୍ଧମାଳ/ଗଞ୍ଜାମ: ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । 8 ଛାତ୍ର ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖିରେ ଫେବିକୁଇକ ଅଠା ଲଗାଇ ଦେଲେ ସହପାଠୀ । ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସଲାଗୁଡା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାଥିଲା ଏହିପରି ?
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ସଲାଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ସଲାଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସହପାଠୀ ଆଠ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଫେବିକୁଇକ ଅଠା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠିବା ବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିନଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ବାକି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି । ତେବେ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଅଠା ?
ମୁଖ୍ୟତଃ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଏକ ଦୋକାନରୁ ଫେବିକୁଇକ ଅଠା କ୍ରୟ କରି ଆଣିଥିଲେ । ହଷ୍ଟେଲରେ କେହି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଫେବିକୁଇକ ଅଠାକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ କେହି ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଆଖିର ପତା ଉପରେ ଅଠା ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।
କଣ କହିଲେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ?
ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରେମଲତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛାତ୍ରାବାସରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଫେବିକୁଇକ ଅଠାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚପରାଶିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାପଡା ଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।’
ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସଲାଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ରୋହିତ କହଁର କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲି । ହେଲେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ୭ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଜ ଗାଡିରେ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଛି ।’
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ସଲାଗୁଡା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।
