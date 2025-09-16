କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ: ଧସିଲା ପାହାଡ, ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ । ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ଉଭୟ ପଟୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ । ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡି ମୋଟର ।
Kalinga Ghati Landslide କନ୍ଧମାଳ/ଗଞ୍ଜାମ: କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ମାଟି ଅତଡା ରାସ୍ତାକୁ ଧସି ଆସିଛି । ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ଉଭୟ ପଟୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଯାତାୟତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଶହ ଶହ ଗାଡି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି ।
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଠାରୁ ୪ ଟା ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ଅନ୍ଧାରକୋଟ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ବଡବଡ ପଥର ସହିତ ମାଟି ଅତଡା ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ଉଭୟ ପଟୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଯାତାୟତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଧସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ:
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଯାହାକି ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡା ଏବଂ ବଡ ବଡ ପଥର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୩୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାହାଡ଼ରୁ ବିରାଟ ପଥର ଓ ମାଟି ଅତଡା ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶହ ଶହ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଓ କାର ଅଟକି ରହିଛି ।
ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ:
ଏହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଫୁଲବାଣୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି, ବାଲିଗୁଡା, ଜି.ଉଦୟଗିରି, ରାଇକିଆରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଂଜନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦିକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି ଘାଟିରେ ଶହ ଶହ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଛି ।
ପୋଲ ଭୁଶୁଡି ଥିବା ସୂଚନା:
ଘାଟି ରାସ୍ତାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଉକ୍ତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘାଟିରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଖସି ଆସିଥିଲା । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲାର ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଉକ୍ତ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ?
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ମୁଜାଗଡ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚକାପାଦ ଦେଇ ଟିକାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ /କନ୍ଧମାଳ