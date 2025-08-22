ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିନି ଅର୍ଥ ଅଭାବର ବେଡି । ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରଖି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ରୁଷ୍ଟି କରିବା । ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମାତ୍ର 15 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟରେ ଆଫ୍ରିକାର 5,895 ମିଟର (19,341 ଫୁଟ) ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଆରୋହଣ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ପୁଅ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ ।
ଯୁବ ପର୍ବତାରୋହୀ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ । ରାହୁଲଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ । ଅର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ ଭିତରେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ରାହୁଲ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଆହୋରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ 5ରୁ 6 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ, ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମାତ୍ର 15 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟରେ ଆରୋହଣ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେ ରାତିରେ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ।
କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଯାତ୍ରା:
ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଧାର କରଜ କରି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ସହ ସାଙ୍ଗ ସାଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଉଧାର ଆଣିଥିଲେ ରାହୁଲ । ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଯାଇ ପାହାଡ ଚଢିବା ଭାବିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା । ଓଡିଶାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ସେଠାକାର ଜଳବାୟୁ ବହୁତ ବିପଦ ଥିଲା । ହେଲେ ରାହୁଲଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ରୁଷ୍ଟି କରିବା ଇଚ୍ଛା । ତେଣୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଏହି ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମାତ୍ର 15 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟରେ ଆହୋରଣ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ:
ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା' ମାଣୀକେଶ୍ବରୀ ଓ ମା' ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପର୍ବତାରୋହଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ରାତ୍ରିରେ ଚଡ଼ିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା । ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ଯକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଚଢିଛି । ତାଞ୍ଜାନିଆ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି 11:25 (ଭାରତୀୟ ସମୟ 1:55)ରେ ମୁଁ ପର୍ବତ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୋ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜଣେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ । ସେ ଅଲଗା ରୁଟରେ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ରୁଟ ଅଲଗା ଥିଲା । ମୁଁ ମରାଙ୍ଗ ରୁଟରେ ଚଢିଥିଲି । ଏହି ରୁଟରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତଥା ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଭାବରେ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଚଢିଛି ।"
ଅର୍ଥର ଅଭାବ:
ତେବେ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ 22 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟେ ଏଲବ୍ରୁସ ଚଢି ରାହୁଲ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଆରୋହଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି ।
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଏପଯର୍ଯନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ । କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଆରୋହଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା । ମୋ ପିରାବର, ସାଙ୍ଗ ସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର କରି ଆଣି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି । ମୋ ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାରୁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବି । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
ରାହୁଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:
ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ ମାଉଣ୍ଟେନ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ (ବେସିକ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ କୋର୍ସ ଓ ଆଡଭାନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ କୋର୍ସ) କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ ଯୋଗରେ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର (Master Degree) ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ ସପ୍ ଥିବା ବେଳେ ସେ ସେଠାରେ କାମ କରନ୍ତି । ଘର ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପା କୃଷକ, ମା’ ଗୃହିଣୀ । ଅର୍ଥ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ବେ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।
ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳେ କି ନିହେଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ । ଯେଉଁଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ । ସେଥିରୁ ଟ୍ଯକ୍ସ କଟିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର ଆସେ । ଏହାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରୀ କରିବା ଦରକାର । କାରଣ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସ୍ପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଓଡିଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ନାମ ରଖିବି ।"
ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆରୋହଣ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ସେ ଆଗକୁ ସେଭେନଥ ସମିଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ସମାପ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ସମିଟରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ଦେଶର ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଃସାହାସିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି l ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳେ ତେବେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ରୋକର୍ଡ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।