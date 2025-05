ETV Bharat / state

ମରଣ ଯନ୍ତା ସାଜିଛି ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି, 3 ବର୍ଷରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 6 ରୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ - KALAHANDI SINGARI GHATI ROAD

Kalahandi Thuamul Rampur Singari Ghati ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 20, 2025 at 1:17 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 2:00 PM IST 3 Min Read

Kalahandi Singari Ghati Road, କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଲମପୁର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ସାଜିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ତଥା ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । Kalahandi Thuamul Rampur Singari Ghati (ETV Bharat Odisha) ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ନେଇକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡବଡ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ଳକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେହି ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ ଯାନବାହନରେ ଯାତାୟତ କରୁଥ‌ିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ନଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ମେଟାଲ୍ ଓ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ହାଇୱା ଭଳି ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ବେହାଲହେଇ ସାରିଛି ସିଙ୍ଗାରୀଘାଟି ରାସ୍ତା । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଛୋଟବଡ ଖାଲ ଖମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେହେଁ ପିଚୁ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁନି | ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ପକାଇ ମରାମତି ହୋଇଥ‌ିବା ବେଳେ ବାକି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେବେ ମରାମତି କାମ ହେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। Kalahandi Thuamul Rampur Singari Ghati (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରାମତି ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ସ୍ଥିତିରେ । ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରି ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥ‌ିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡିଆ ପାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉ ନ ଥ‌ିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଏବଂ କଲମପୁର ମଧ୍ଯରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏନେଇ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ୬ ମାସ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଫଳର ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ହେଉଚି ଆମର ଜୀବନ ରେଖା ଯେ ହେତୁ କର୍ଲାପାଟ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଙ୍କ ଭୟ ରହୁଛି ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"

Kalahandi singari ghati poor road construction (ETV Bharat Odisha) ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଧଙ୍ଗଡା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ହାଇୱ୍ବା ଗାଡି ଚାଲୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ଫଳର ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ଆମେ ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି ।" ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଠିକାସଂସ୍ଥା ! ଅଧପନ୍ତରିଆ ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା - ROAD PROBLEM କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶିବାଜୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଜଣାଯାଇଛି । ତାହା ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ପରେ ଏନେଇ ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବୁ ।" Singari Ghati (ETV Bharat Odisha) ଘାଟିରେ ଘାଟିଛି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାଇଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ- ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟିରେ ବିଗତ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗାରି ଘାଟିରେ ଘଟିଛି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ୨୦୨୨ ମେ ମାସରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଳକ୍ ସିନ୍ଧିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବାର୍ଷିକନା ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପିଡ଼ିଏସ ଚାଉଳ ନେଇ ଗାଁ କୁ ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପିକପ ଗାଡି ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭରସ୍ୟାମ ହରାଇ ପିକାପ ଭ୍ୟାନ ଟି ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ଫଳର ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଲେ ୧୧ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାର ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୨୫ ଜଣ ମହିଳା ଯୁବକ ଓ ଶିଶୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ର ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଲାଗିଛି । ବର୍ଷତମାମ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

