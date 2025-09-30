ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା, ପଶୁ ବଳିରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତା
ଛତର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହେଲା ଛତର ଯାତ୍ରା ।
Published : September 30, 2025 at 4:49 PM IST
Chatara Jatra 2025 ଭବାନୀପାଟଣା: ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା ପଶୁ ବଳି । ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତା । ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରିଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା:
ଶାକ୍ତଭୂମି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦଶହରା କହିଲେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଏ । କଳାହାଣ୍ଡିର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଏହି ଶକ୍ତିର ଉପାସକ । ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଣ୍ଡବସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ।
କଣ ରହିଛି ଛତରଯାତ୍ରା ପୂଜା ରୀତିନୀତି ?
ମହାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ପୋଢ ବଳି ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଜେନାଖାଲକୁ ଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ନବମୀ ତିଥିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଭୋର ୫ ଟା ୨୦ ମିନିଟରେ ମା’ଙ୍କ ଛତର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ୧୧ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଢୋଲ, ନିଶାନ, ମହୂରୀ, ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ ଓ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଜେନାଖାଲରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ । ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ହିଁ ଛତର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ।
ପଡିଲା ହଜାର ହଜାର ବଳି:
ଏହି ଛତର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ଛତରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦଲାଭ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ଛତରଯାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ରଖିଥିବା ଭକ୍ତ ବୋଦା, ଛେଳି, କୁକୁଡା ଆଦି ହଜାର ହଜାର ମାତ୍ରାରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କପୋତକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଡାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବଳି ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଜେନାଖାଲ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା । ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଭକ୍ତ-ଭଗବାନ ଏକାକାର:
ଭବାନୀପାଟଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନେହଲତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ମା’ ଭଗବତୀ ଓ ଭକ୍ତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମା’ଙ୍କ ନିକଟର ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ମା’ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନ ଆଜୀ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଜି ଭଗବତୀଙ୍କ ଠାରେ ସମାହିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ।’
ଆଦିବାସୀ-ଅଣଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ:
ଅନ୍ୟଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିରଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁ ମା’ର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଟ ଚାଲିଥାଉ ଆଜି ସେହି ମା’ଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି । ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅଣଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏ ହେଉଛି ମହାମିଳନ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ଶବର ମହିଳା ପୂଜକ
ଛତରଯାତ୍ରାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ଼ ଚାରିଟା ପରେ ଜେନାଖାଲରୁ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ୧୧ ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଛତର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଛି । ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ହୋଇଥିଲା ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି