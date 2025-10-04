କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: 6 ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି, ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଏବଂ ମଦନପୁର ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ । ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ଯାତାୟତ ଠପ୍ ।
Published : October 4, 2025 at 12:36 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 1:04 PM IST
KALAHANDI HEAVY RAINFALL ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ଖସିଲା ପଥର । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଏବଂ ମଦନପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର:
ଗତ ଗୁରୁବାର ( ଅକ୍ଟୋବର 2) କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଳକ ଠେମରା ଗାଁରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ୧୦ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ ୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।ସେପଟେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଦେଢ଼ସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ବିରାଟ ପଥର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାସହ ପାହାଡ ଉପର ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଚର ହେଇଯାଇଛି ।ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ତୁରନ୍ତ କରକାରୀ ସହୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମହୁଲପାଟଣା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ:
ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୮୮.୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୫୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖିଗୁଡାରୁ ମହୁଲପାଟଣା ଓ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ଯିବା ମହୁଲପାଟଣା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ଅତଡା ଖସିବା ଫଳର ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି । କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫୁର୍ଲି ଝରନ ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା:
ଦେଢ଼ସୁଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟି ଯାଇଛି । ପାହାଡରୁ ପଥର ଖସିବା ସହ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଅମର ନୀତି ଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋହନଗିରୀ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଥାଉ, ହେଲେ ପଥର ଖସିବା ଫଳର ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।"
ଥୁ.ରାମପୁର ବ୍ଳକ ସେମେଲପଦର ଗାଁର ଚାଷୀ ରାମରତୁ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଯେ, ପାହାଡ ପର୍ବତ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା । ରାସ୍ତା ଘାଟ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଓ ମାଟି ଆସି ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ଜମିରେ ବାଲି ଚର ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାବେଳେ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷପୋଯୋଗୀ କରିବା କଷ୍ଟକର । ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ ।"
ସମସ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ; ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈତୁରା ଦୀପ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ୧୩ଟି ବ୍ଳକ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ବ୍ଳକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୫୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୫ରୁ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । କେସିଙ୍ଗାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହାସହ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାହାର ଆକଳନ କରାଯିବ।ଏନେଇ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି