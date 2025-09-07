କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାର ସଙ୍କଟ, ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାର ସଙ୍କଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି । ସାର ଅଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ।
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାର ସଙ୍କଟ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାର ସଙ୍କଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି । ସାର ଅଭାବ ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ସାର ଅଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ । ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ସାର ।
ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ:
ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭାବେ ପରିଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ ୩ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସାର ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଜିଳ୍ଲାର ୧୩ ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଜାରରୁ ଚଢା ଦରରେ ସାର କିଣି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଜିଳ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ସାର ପାଇଁ ଭୋରରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପରି କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ଯ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି । ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ସାର ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ଯ ସାର ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ଫସଲ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାର ନ ମିଳିଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି: କୃଷି ବିଭାଗ
ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାର ମହଜୁଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ । ଜିଲ୍ଲାକୁ ୩୩୦୦୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି ୩୮ ହାଜର ୧୧୭ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୫ ହଜାର ୫୦୪ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ ହଜାର ୬୧୩ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ମହଜୁଦ ଥିବା ନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ଚଡ଼କ:
ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଗାଁର ଚାଷୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ସୁନା କହିଛନ୍ତି, "ତିନି ଦିନ ହେଲା ସାର ପାଇଁ ଆସୁଛି ହେଲେ ସାର ମିଳୁନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ନ ମିଳିଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ ଭର୍ତ୍ତି ସାର ଆସିଛି ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ । ସାର ନ ମିଳିଲେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମୂରଲୀଧର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ୧୦ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ୧୦ ବ୍ୟାଗ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାଗ ସାର ମିଳିବ । ତାହା କିପରି କାମରେ ଆସିବ? ଅନେକ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଛୁ । ସାର ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ । ଭଲ ଅମଳ ନ ହେଲେ ଧାର କରଜ ସୁଝିବୁ କେମିତି ?" ।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ:
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଥିଲା ୩୩୦୦୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର । ହେଲେ ୩୮ ହାଜର ୧୧୭ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ବ୍ଲକକୁ ଆସିସାରିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୫ ହଜାର ୫୦୪ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ୨ ହଜାର ୬୧୩ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ୟୁରିଆ ସାର ମହଜୁଦ ଥିବା ଜାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଛି । ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଭିଡ କମିଯିବ ।
