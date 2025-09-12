ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଧମକ । ମିଛ ବିଲ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ୍ । ଥାନାରେ ମାମଲା ।
Published : September 12, 2025 at 6:35 PM IST
Death threat to Engineer, ଭବାନୀପାଟଣା: ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଧମକ । ମିଛ ବିଲ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ୍ । ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ଏନେଇ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ?
ଏକ ବେସରକାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଦନପୁର ରାମପୁରର ପାଜିବାହଲି ଛକରୁ ମୋହନଗିରି, ଭାଟେଲ ଗାଁ ଛକରୁ ବାଲିପଡ଼ା, ପଲମ ଗାଁରୁ ରୁପ୍ରା, ନର୍ଲାରୁ ଭୂତିଗଡ଼ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଗଜବାହାଲ ଗାଁରୁ ଦେଉଳଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ସରିଥିଲା । କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଟିମ ଆସି କାମର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ, ଏହାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସହକାରୀ ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ମନଇଚ୍ଛା କାମ ଚାଲିଥିଲା । ପରେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଭାଇ ଗତ ୮ ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଦନପୁର ରାମପୁରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ଯ କରାଇଥିଲେ । ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କାମ ସଠିକ ଭାବେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଲ୍ ପାସ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଠିକାଦାର ଏଥିରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବିଲ୍ ତୁରନ୍ତ ପାସ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଯୁବକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଏକ ପିସ୍ତଲ କାଢ଼ି ବିଲ୍ ପାସ ନ କରିଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଏନେଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୀରବର ଭଗତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ମିଥ୍ୟା ବିଲ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଳାହାଣ୍ଡିରେ 14000 ଟପିଲା ଡ୍ରପଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ ପଛର କାରଣ
NAC ଦାବିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବନ୍ଦ; ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଜୋର ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ:
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଘଟଣା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଦନପୁର ରାମପୁରଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯକ୍ରମ ରହିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ବସି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ । ଏକ ବେସରକାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଆକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାଇ ନୀଲେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶିବାଜୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନେବୁ କହି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏନେଇ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।"
ଏନେଇ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୀରବର ଭଗତ କହିଛନ୍ତି,"ମଦନପୁର ରାମପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଥାନାର ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଠିକାଦାର ନିଲେଶ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି