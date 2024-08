Justice Arijit Pasayat SIT Report; ସାବାଡ ହେବେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀ, ‘ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଇଡି, ଆୟକର କରିବେ ତଦନ୍ତ’, କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ... - SIT Meeting on Black Money

Split BJD into pieces politics: ଯେମିତି କର୍ମ, ସେମିତି ଫଳ; ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଶାସକ ଦଳ ? ବିଜେପି କହିଲା ଆମେ ନୁହେଁ ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ - Ruling BJP trying to split BJD