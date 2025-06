ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଡାଇରିଆ ପ୍ରକୋପ; 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ପାଣିକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା - DIARRHOEA OUTBREAK

Published : June 19, 2025 at 9:28 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

Diarrhoea Under Control in Odisha: Health Minister Dr Mahaling Assures After Executive Review ଭୁବନେଶ୍ବର/ କଟକ/ ଭଦ୍ରକ/ ସମ୍ବଲପୁର/ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ଵତୀ ଏସ.ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିଷେଣଜ୍ଞ ଟିମ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମର ଡକ୍ଟର ଏନ ସୋମାଲକର ଓ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ଯ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି l ସେହି ପରି ଭାବରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମର ଡକ୍ଟର ବି ଦ୍ଵିବେଦୀ ଓ ଡକ୍ଟର ଏସ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ପ୍ରମିଳା ବରାଳ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି l ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡକ୍ଟର ପି ଘୋଷ ଓ ଡକ୍ଟର ଜି ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l

Diarrhoea outbreak (ETV Bharat Odisha)

ବିଶେଷ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ-

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହି ଟିମ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଡାଇରିଆ ମୁକାବିଲା ଓ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଟିମ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶୋଧିକରଣ, ପାଣି ଫୁଟେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବ୍ଲକୱାରୀ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଶୀଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତିl ତେବେ ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଫିଲଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।

Diarrhoea Under Control says Health Minister Dr Mahaling (ETV Bharat Odisha)





ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡେରାବିଶ ପରେ ଆଳିରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡ଼ଃ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାବି ପୂର୍ବରୁ ଡାଇରିଆ କେଶ ବାହାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ୍ କାମ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଡ଼ିନେସନ, ଆଲୋଗେନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ ,ORS, ସାନିଟାଇଯେସନ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାଇରିଆର ବେଡ 30ଟି ରହିଛି। ଏବେ ଡାଇରିଆ ରୋଗି 27 ଜଣ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ବେଡ ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଵଂ ପାରାଦ୍ଵୀପ IOCL କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ କେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ।"





ଆକ୍ସନରେ ସରକାର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଡ଼ାଇରିଆ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Health Minister Mukesh Mahaling Holds Emergency Meet On Diarrhea Outbreak "ରାଜ୍ୟର ଡ଼ାଇରିଆ ସ୍ଥିତିର ଲଗାତାର ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି । ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ଯାଇଛନ୍ତି । ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଡ଼ାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି । ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି । ହଟସ୍ପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶୋଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଛି," ରାଜ୍ୟର ଡ଼ାଇରିଆ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।

ଡ଼ାଇରିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଡାଇରିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ଡ଼ାଇରିଆ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲି । ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ଯାଇଛନ୍ତି । ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଡ଼ାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି । ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି । ହଟସ୍ପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶୋଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଛି । ରାସ୍ତା କଡ଼ ଖାଦ୍ୟ, ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଡ଼ାଇରିଆ ସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମେଡ଼ିସିନ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଡ଼ାଇରିଆ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"

Diarrhoea outbreak (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଡ଼ାଇରିଆ ପାଣି ଜନିତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଲୋକେ ମାନନ୍ତୁ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶା ଦିଦି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସାବୁନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଖରାପ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସିଲ କରାଯାଉଛି । ନଳକୂପରୁ ଚେନ କାଢି ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ନହେବ ତେଣୁ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଦୁଇ ଦିନ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସରକାର ବିଚାର କରିବେ । ଅଡିଟ ପରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ।