ଜଗତସିଂହପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ସମରାଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ-2' । ଏହି ମିଳିତ ସମରଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ-2ରେ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀ, ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ମେରାଇନ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଆଦି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
ଗତ 26 /11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଥର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଜଳପଥ ଦେଇ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବେ ସେନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
- ଜଳପଥ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ
- ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମକଡ୍ରିଲ୍
- ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସମରାଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ-୨'
ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ-2-
ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରବେଶକୁ ପଣ୍ଡ କରିବେ ସେ ନେଇ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଉପକୂଳ ଠାରୁ 200 ଶହ ନଟି ମାଇଲି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତମାମ ଏହି ସମରଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଅତିରିକ୍ତ ଆରଖି ଅଧିକ୍ଷକ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ କର ।
Odisha: A two-day joint coastal security exercise, Sagar Kavach-2, began today at Paradeep, Jagatsinghpur district. Involving the Navy, Coast Guard, Marine Police, and other agencies, the drill aims to strengthen eastern coastal security. Security forces are simulating enemy… pic.twitter.com/wTm2KnPh58— IANS (@ians_india) September 3, 2025
ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜଳପଥ ମଧ୍ୟମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଘନ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଉନ୍ନଟ ବୋଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଅନୁପ୍ରେବେଶକାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଏହି ସାଗର କବଚ -2 ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିଳିତ ସମରଭ୍ୟାସରେ ନୌବାହିନୀର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସହିତ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।"
ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଟିମ ବ୍ଲୁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରେଡ୍ ଟିମ୍ । ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ରେଡ ଟିମ୍ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାବେଳେ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମକଡ୍ରିଲ୍ ବା ସମରାଭ୍ୟାସ୍ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର