ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିକୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା, ଘରେ ଫୁଟିଲା 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ କୋଲୋନୀରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଭସାଣିକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡରୁ ଦୁଇଭାଇଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ ।
Published : September 7, 2025 at 2:37 PM IST
Firing At Railway Colony Jharsuguda ଝାରସୁଗୁଡା: ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଝାରସୁଗୁଡାର ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସପି ଓ ଡିଏସପିଙ୍କ ତନାଘନା ।
ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ:
ଝାରସୁଗୁଡା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଠାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଠାରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମଧ୍ୟରାତି ସମୟରେ ଡବଲିଙ୍ଗ କଲୋନୀର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ଓ ରେଲୱେ କଲୋନିରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ସୋହନ ସୁନା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସୁନାଙ୍କ ସହ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡବଲିଙ୍ଗ କଲୋନୀର କିଛି ଯୁବକ ରେଲୱେ କଲୋନୀକୁ ଆସି ସୋହନ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଘର ଉପରକୁ ୬ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଳିମାଡ:
ଝାରସୁଗୁଡା ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସୁନାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2.30ରେ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଗୁଳିମାଡରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଜିଆରପି ଛାନଭିନ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 6 ରାଉଣ୍ଡର ଖୋକା ଜବତ କରିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସପିଙ୍କ ତନାଘନା:
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏସ.ପି., ଏସ.ଡ଼ି.ପି.ଓ ପହଁଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଘଟଣାଟି ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜି.ଆର.ପି. ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।
‘ଘରେ ଥିଲୁ ଗୁଳିମାଡ’
ଏନେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମା’ ଭଗବତୀ ସୁନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗଣେଶ ପ୍ରୋସେସନକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଘରେ ସାନ ପୁଅ ଓ ନାତି ବସିଥିଲୁ । ରାତିରେ ଆସିକି ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଘରର କାହାର କ୍ଷତି ହୋଇନି । ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରେ ଥିଲେ । ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରିଥିଲେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲିପାଟଣା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମିକର ବଦଲା, ନିଜେ ଗୁଳିମାଡ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦିଥିଲା ଦୋଷ
ରିଲ୍ସ ନିଶାରେ ଫସାଇଦେଲା ପ୍ରେମିକ; ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଯୁବତୀ କଙ୍କାଳ, ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ
‘ପାଟିତୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଳିମାଡ’
ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡା ଡିଏସପି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରେଲୱେ କଲୋନୀର ଶୀତଳା ମଠର ଗଣେଷ ବିସର୍ଜନ ଥିଲା । ବିସର୍ଜନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡାର ଡବଲିଙ୍ଗ କଲୋନୀରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲା ସୁଶାନ୍ତ ସୁନା ଓ ସୋହନ ସୁନାଙ୍କ ଘରେ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ କରିଛନ୍ତି । 6 ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇରିଂ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ ଭସାଣିକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହୋଇ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ 10.30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ରାତିପ୍ରାୟ 2.30 ବେଳକୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଛନ୍ତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା