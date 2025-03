ETV Bharat / state

ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ Youtuber ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଜରିପାଲ ତଳେ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ - JAJPUR YOUTUBER SUBHASHREE MAJHI

By ETV Bharat Odisha Team

Youtuber Subhashree Seeks Govt Help: ଯାଜପୁର: ବାଃ, ଚତ୍ମକାର, ସୁନ୍ଦର, ଅଦ୍ଭୁଦ...କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ତୂଳୀ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବାଦେବୀ, ହିରୋ ହିରୋଇନ, ଖେଳାଳି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଛବିକୁ ତାଙ୍କ ତୂଳୀ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଛି । ଯାହାକୁ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କଥାରେ ଅଛି ନା ପ୍ରତିଭା ଦେଖେନି ଅଭାବ । ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇବାହାରି ଆସେ । ଏଇ ଯେମିତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତିଆ ଗାଁର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାଝୀ । ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି । ପିଲା ବେଳରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନିଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ମେଧାବୀ ଗର୍ଲରୁ ସେ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି Youtuber Girl । ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ‘Art By Sinu From Odisha’ ନାଁରେ ସେ ପରିଚିତ । ଅଭାବ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ।

ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ Youtuber ଶୁଭଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

କିଏ ଏହି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ?

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତିଆ ଗାଁର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାଝୀ l ୟୁଟୁବରେ ଆର୍ଟ ବାୟ ସିନୁ ଫର୍ମ ଓଡିଶା ନାମକ ଏକ ୟ୍ୟୁଟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରି ରୋଜକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ l ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରୟାସ l ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମାଝୀ ଜଣେ ମିଠା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଜରିପାଲ ଢଙ୍କା ଘରେ ରହି ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ଶୁଭଶ୍ରୀ l ସେପଟେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋରେଇ ବିଡ଼ିଓ ଅବନୀକାନ୍ତ ସାହୁ l

କଥା କହୁଛି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ତୂଳୀ (ETV Bharat Odisha)

କଥା କହୁଛି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ତୂଳୀ:

ଦେଶର ନାମିଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆଙ୍କି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଆସୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା l କିଛି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କର ରହଣୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଜଣେ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି l

କଥା କହୁଛି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ତୂଳୀ (ETV Bharat Odisha)

ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ଥିତି:

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତିଆ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମାଝୀ ଜଣେ ମିଠା ମିସ୍ତ୍ରୀ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଭଲ ଘର ଟିଏ ନକରିପାରି ଜରିପାଲ ଢାଙ୍କି ରହୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା,ପୁଅ ଦୀପକ ଓ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ । ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ମିଠା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ସେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ । ସେଥିରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି । ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ।

ବାପା ମା’ଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ତୂଳୀ କିଣନ୍ତି:

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ମା’ ତାରିଣୀ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ପଢିବା ସହ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା l ପିଲାଟି ଦିନୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି । ବାପା ଯାହା ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ସେହି ପଇସାରେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଆଣି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି । ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି l