ନେପାଳରୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ; 'ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ, ଦୁଇ ଦିନ ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ'

ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ନେପାଳରେ ଫସିଥିବା 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ବଖାଣିଲେ ନେପାଳରେ ସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା...

Odisha pilgrims return
ETV Bharat Odisha Team

September 15, 2025

Updated : September 15, 2025 at 10:41 AM IST

ଯାଜପୁର: ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଲେ ନେପାଳରେ ଫସିଥିବା 23 ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ନେପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଯାଇଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ପରିବାରର 23 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସୁୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ହାୱଡା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆସି ଯାଜପୁର ରୋଡ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ । ସମସ୍ତେ ସୁୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ନେପାଳରେ କିପରି ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା ସ୍ଥିତି ।

ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ନେପାଳରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ନିଜ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନେପାଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଥିବା 23 ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ନେପାଳରେ ୨୬ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଷିଦ୍ଧ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ନେପାଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଏପରି କି ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ଶେଷରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେପାଳର ପଶୁପତିନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ୍ ମାଳଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

କିପରି ଭାରତ ଫେରିଲେ ?

ସେମାନେ ନେପାଳର ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଉ କିଛି ପଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍‌ ସଂସ୍ଥା ଗାଡ଼ିର ଡ଼୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାଠମାଣ୍ଡୁର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଗାଡିର ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡ଼୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡିଆ ଆଦି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ସେମାନେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସି ଯାଜପୁର ରୋଡ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆଶ୍ବସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ନେପାଳର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ଏନେଇ ନେପାଳରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରୀନା କର କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନେପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ସେ ଦିନ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଜଳାପୋଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଆମେ ସବୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲୁ । ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲୁ । ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରିଛୁ ।"

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ ନେପାଳ ପୋଖରାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ,ସେ ଦିନ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା' ପରଦିନ ଆମେ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ । ଏହାପରେ ଆହୁରି ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ହୋଟେଲରେ ଫସିଗଲୁ । ଆମେ ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । କନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା । ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲୁ । ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ।"

ଯାଜପୁର

