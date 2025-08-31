ଯାଜପୁର: ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚନା । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପତ୍ତା । ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ପିହୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ଏପଟେ ପିହୁଙ୍କ ମା' ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି । ପିହୁଙ୍କ ମା' ମୋନାଲିସା ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ଯାଜପୁର ବିଂଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ଏହା ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ପୁରିବ । ଏବେବି ପିହକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ମାଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ନିଜ ଝିଅକୁ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ବସିଛି । ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବବିତା କହିଛନ୍ତି, "ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେବାପାଇଁ ଆୟୋଗର ତତ୍ପରତା ରହିବ । ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ ୬ ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିହୁର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ପିହୁର ମା’ ମୋନାଲିସା ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପିହୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସରେ ପିହୁଙ୍କ ମା’ ମୋନାଲିସା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଝିଅ ପିହୁ ରାସ୍ତା ଖେଳୁଥିଲା । ହଠାତ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଂଝାରପୁର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଝିଅ ଆଉ ମିଳିନଥିଲା । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା । ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ଦାୟୀ କରିଥିଲା ବିଜେପି । ଏଥିସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ପିହୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜିଯାଏଁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି । ଏପଟେ ବଦଳିଛି ସରକାର ବଦଳିଛି ସମୟ କିନ୍ତୁ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ଏବେକା ବିଜେପି ସରକାର କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଖୋଜ ପିହୁର ମାଆ ମୋନାଲିସା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ ପିହୁର ମାଆ ।
ଦିନିକା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ବବିତା ପାତ୍ର । ସେ ପ୍ରଥମେ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଗୋପାଳପୁର ଅତିଥି ଭବନରେ ପହଂଚିଥିଲେ l ସେଠାରେ ଦଳୀୟ ନେତ୍ରା ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବବିତା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଭଵନରେ ପହଂଚିଥିଲେ l ସେଠାରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ବବିତା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ପହଂଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସମେତ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ବବିତା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଂଝାରପୁରର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ନିଖୋଜ ପିହୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ଆମେ ପିହୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ l ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । "ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ପ୍ରଥମେ ଆଇନୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ଆପଣ ମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ । ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ଆପଣ ମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ । ଏଥିସହିତ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ପାରିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବବିତା ପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର