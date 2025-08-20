ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Traffic Post Demand Jajpur ଯାଜପୁର: ଦିନ ରାତି ଏଠି ଗାଡ଼ିର ଘୁଁ.. ଘାଁ.. ଶବ୍ଦ । ନିତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ କରେ । 16 ନମ୍ବର ଓ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନ । ଏହି ବାଟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସଡକପଥରେ ଗାଡ଼ି ଯିବାଆସିବା କରେ । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ଛକ । ହେଲେ ଛକରେ ନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହି ଛକ ମୃତ୍ୟୁର ଛକ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଛକ କଥା...
ଦୁର୍ଘଟଣାର ଛକ ପାଣିକୋଇଲି !
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ ପାଣିକୋଇଲି ଛକ । ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନେଇ ବସିଛି ଏହି ଛକ । ଏଠାରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଛକରୁ ହଜାର ହଜାର ଭାରିଯାନ, ବସ, କାର ଗାଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗାଡି ଏହି ଛକରୁ କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ କି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି । ଏଣେ ବଡ଼ ଗାଡି ନିୟମ ନମାନି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି । ହେଣେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗାଡି ରଖିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ମରଣଯନ୍ତ୍ରା ଛକ:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଛକ । ଏହି ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରି 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଭାରିଯାନ କିମ୍ବା ବସ ଆସେ ସେ ଗାଡିଗୁଡିକ ଏହି ଛକ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରକୁ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ହେଉ କି ଦିନ ଏହି ଛକକୁ ଆସିଥାଏ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ । ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ସେପଟେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଇ ପ୍ରାୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ:
10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଇ ଘରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବେସରକାରୀ ଭାବେ 10 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 375 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବେ 196 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୟାଧର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାଣିକୋଇଲି ଛକ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି । ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଆମର ଦାବି, ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ । ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।’
ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାବି:
ସେପଟେ ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ, 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ । ଏହି ଛକ ଦେଇ ରାତି ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭାରୀଯାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ । ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପାଣିକୋଇଲି ଛକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଜସେଵୀ ଓ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନାକେ ଦମ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଆନ୍ତା ।"
ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଏହି ଛକ ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡି ଯାତାୟତ କରୁଛି । ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିକି ଯିବାତ ତ ଦୂରର କଥା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି କଲେ ବି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଣିକୋଇଲି ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣ କାରା ନଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାକେଶ ସାହୁ ।
ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଯାଜପୁର ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି । ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିକୋଇଲି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାକେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ନମ୍ବର ଓ 20 ନମ୍ବରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପାଣିକୋଇଲି । ଅନେକ ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦଖଲ କରିଛୁ । ଏଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ପାଣିକୋଇଲି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗନଗରର ମୁଖ୍ୟଶାଳା । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଭାରୀଯାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ କଲିକତା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନରହିବା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନହେବା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ।’
‘ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତି 3 ଦିନରେ ଏହି ଛକରେ 2ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ହେଇଛି । ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ସୋଇଛି । ଯଦି ଆମ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।’ - କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାକେଶ ସାହୁ
ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, କଳିଙ୍ଗନଗର ଓ ପାଣିକୋଇଲି ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ମେଜର ହଟସ୍ପଟ ରହିଛି । ଏନେଇ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଆମେ ଡିପିଆର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଛକମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ । ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା । ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ।"
