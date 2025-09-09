ତେଜିଲା NAC ତାତି: ପାଣିକୋଇଲିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେଡ଼ି । ସେପଟେ ଏନଏସି ନାଁରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା କହିଲା ବିଜେପି ।
Published : September 9, 2025 at 4:28 PM IST
ଯାଜପୁର: ଏନଏସି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁରରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି । ନିକଟରେ 16ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ 7ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ଏନଏସି ତାତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ । କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ।
ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି:
ପୂର୍ବାରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଧର୍ମଶାଳାର ଜାରକା, କୋରେଇର ପାଣିକୋଇଲି ଓ ବିଂଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କେବଳ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଗତ ରବିବାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋରେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ପାଣିକୋଇଲି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ନକଲେ ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।
ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜାରକାକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜାରକାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ l ସେହିପରି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ l
ଏପରି କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା:
ଏନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବ ସରକାର ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଡ଼ୁବୁରୀ ଠାରୁ ବ୍ରଜନଗର ଏବଂ ସାହାପୁରକୁ ନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟଠୁ ନେଇ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ବିଜେଡି ସରକାର ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡ଼ବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି,ତାହା ପାଣିକୋଇଲିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାହାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"
'ଏନଏସି ନାଁରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ'
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି । କୋରେଇ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଏନଏସି ନାଁରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ । ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ତାହା କେବଳ ରାଜନୀତି ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ । ବିଜେଡି ଏନଏସି ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି । ଯଦି ବିଜେଡିର ଏତେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା, ତେବେ ବିଗତ ସରକାରରେ କାହିଁକି ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ? କୋରେଇ ବିଧାୟକ ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଦଣ୍ଡ ତର୍ଜମା ହେଲେ ପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା l ହେଲେ ଯଦି କୋରେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ସତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ l ମାତ୍ର ଏହି ନେତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି l ଏବେ ପୁଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର