ତେଜିଲା NAC ତାତି: ପାଣିକୋଇଲିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେଡ଼ି । ସେପଟେ ଏନଏସି ନାଁରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା କହିଲା ବିଜେପି ।

JAJPUR NAC CONTROVERSY 2025 (ETV Bharat Odisha)
Published : September 9, 2025 at 4:28 PM IST

ଯାଜପୁର: ଏନଏସି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁରରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି । ନିକଟରେ 16ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ 7ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ଏନଏସି ତାତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ । କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ।

ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି:

ପୂର୍ବାରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଧର୍ମଶାଳାର ଜାରକା, କୋରେଇର ପାଣିକୋଇଲି ଓ ବିଂଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କେବଳ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଗତ ରବିବାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋରେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ପାଣିକୋଇଲି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ନକଲେ ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।

JAJPUR NAC CONTROVERSY 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜାରକାକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜାରକାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ l ସେହିପରି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ l

POLITICAL ROW BETWEEN BJP BJD (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା:

ଏନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବ ସରକାର ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଡ଼ୁବୁରୀ ଠାରୁ ବ୍ରଜନଗର ଏବଂ ସାହାପୁରକୁ ନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟଠୁ ନେଇ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ବିଜେଡି ସରକାର ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡ଼ବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି,ତାହା ପାଣିକୋଇଲିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାହାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"

JAJPUR NAC CONTROVERSY 2025 (ETV Bharat Odisha)

'ଏନଏସି ନାଁରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ'

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି । କୋରେଇ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଏନଏସି ନାଁରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ । ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ତାହା କେବଳ ରାଜନୀତି ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ । ବିଜେଡି ଏନଏସି ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି । ଯଦି ବିଜେଡିର ଏତେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା, ତେବେ ବିଗତ ସରକାରରେ କାହିଁକି ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ? କୋରେଇ ବିଧାୟକ ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଦଣ୍ଡ ତର୍ଜମା ହେଲେ ପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପାଣିକୋଇଲିକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା l ହେଲେ ଯଦି କୋରେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ସତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ l ମାତ୍ର ଏହି ନେତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି l ଏବେ ପୁଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । "

JAJPUR NAC CONTROVERSY 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

NAC ANNOUNCEMENT POLITICS JAJPURBJD BJP ON NAC IN JAJPURPOLITICAL ROW BETWEEN BJP BJDJAJPUR PANIKOILI NAC CONTROVERSYJAJPUR NAC CONTROVERSY 2025

