ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳ, ବାଳୁଙ୍ଗାବନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଯଖପୁରା ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି

JAJPUR ROAD CONDITION IS DANGEROUS (ETV BHARAT ODISHA)
Published : September 21, 2025 at 2:43 PM IST

ଯାଜପୁର: କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଭିସା କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖ ବାଳୁଙ୍ଗା ବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଯଖପୁରା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା l

KALINGA NAGAR ROAD PROBLEM (ETV BHARAT ODISHA)

ବାଳୁଙ୍ଗା ବନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଯଖପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ମୁସକିଲ:

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ବାଳୁଙ୍ଗା ବନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଯଖପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରରେ ଭର୍ତ୍ତି । ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡିକୁ ରହୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିସା, ମାଇଥାନ, ୟାଜଧାନୀ ଷ୍ଟିଲ, କେଜେ ଇସ୍ପାତ, ଇମ୍ଫା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟିଲ ଓ ଇମାମି କାରଖାନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଇକ, କାର ଆଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି l ଫଳରେ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ବାଳୁଙ୍ଗାବନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଯଖପୁରା ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି
ବାଳୁଙ୍ଗାବନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଯଖପୁରା ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି (ETV BHARAT ODISHA)

ମିଲିଟାରୀ ଛକ ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଭିସା କାରଖାନା ରେଳ ଫାଟକ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି:

ସେହିଭଳି ମିଲିଟାରୀ ଛକ ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଭିସା କାରଖାନା ରେଳ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ,ଯାହା ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଏବେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସାଇକେଲ, ବାଇକ୍ ଓ କାର୍ ଆଦି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍,ବସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଟ୍ରଲର ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏପରିକି ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଯିବାକୁ ବି ଲୋକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଦୂରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନଜୀବନ ବି ଯାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳକାରଖା କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସ୍ଥାନୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାଳୁଙ୍ଗା ବନ୍ଦୀ, ତେଲିବାହାଳୀ, ଯଖପୁରା,ରାବଣା,ମାନତିରା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି।

ବର୍ଷା ପରେ ପାଣିରେ ବୁଡିଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ରାସ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)

ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଏହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଦୂରବସ୍ଥା କହିଲେ ନସରେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଫୁଟରୁ ଦୁଇ ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଲ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଖାଲଖମା ସହ ଧୂଳି ଧୁଆଁ ରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଓଲ୍ଲାହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି l

ବର୍ଷା ପରେ ପାଣିରେ ବୁଡିଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ରାସ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)

ଯଖପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅରୁନଜ୍ୟୋତି ସାମଲ କହିଛନ୍ତି," ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯଖପୁରା କଳିଙ୍ଗନଗର କହିଲେ ସାରା ଓଡି଼ଶା ଲୋକେ ଜାଣିଥିବେ l କିନ୍ତୁ ଯଖପୁରା ଆଜି ଅବହେଳିତ l କଳିଙ୍ଗନଗର ଏହାକୁ ହପ୍ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ 10, 10 ଟା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢି ଉଠିଛି l ପ୍ରଶାସନର କୌଣସିବି ଅଫିସର ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି l ଏଠାରେ ଲୋକ ମରିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି l l ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେକୁ ଯଖପୁରା ବାସିନ୍ଦା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଚି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯଖପୁରା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ପାରୁନାହିଁ l ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଦୁଇରୁ ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଉ,ଏଠାରେ ଏକ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମିଲିଟାରୀ ଛକରୁ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ l ଆଗାମୀଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଗଲେ ଆମେ ଆଇନୀ କୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଛେଇବୁନାହିଁ l

ROAD PROBLEM IN JAJPUR (ETV BHARAT ODISHA)


ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ଜନତା ତାତେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରେ । ଆମେ ଏଠାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ l ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ବୁଡି ଯାଉଛି l ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି l ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି l ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଣିକୋଇଲି ଠାରୁ ଡ଼ୁବୁରୀ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି l ରୋଗୀ ନେବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ଏଠି ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ଲାହିଛୁ ତୁରନ୍ତ ଯଖପୁରା ମିଲିଟାରୀ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ କୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ,ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଉ l ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ନଶୁଣନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜତା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ l

KALINGA NAGAR ROAD PROBLEM (ETV BHARAT ODISHA)

ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି:


ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେବି ଫଳ ଶୂନ। ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ କଳକାରଖାନାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ରୁ ଦୈନିକ ଛୋଟବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି। ରାସ୍ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଗତକାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସରପଞ୍ଚ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ,ଆଗାମୀ ଦିନ ରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛ।

JAJPUR ROAD CONDITION IS DANGEROUS (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୂରବସ୍ଥା କଥା ସେ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ଟେଣ୍ଡର ପକ୍ରିୟାକୁ ଯାଇଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, " ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନାମରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି l ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି l ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରିବୁ l ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ l

ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭର ବିକାଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି , " ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାଉଛି l ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ତ ବହୁତ ଖାଲ ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି l ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଜଣା ପଡ଼େନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଡି ଦବି ଯାଏ l ଏଠାରୁ ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ l " କେବେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

TAGGED:

KALINGA NAGAR ROAD PROBLEMROAD PROBLEM IN JAJPURJAJPUR ROAD CONDITION IS DANGEROUSଯାଜପୁର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାKALINGA NAGAR ROAD PROBLEM

