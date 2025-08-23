ଯାଜପୁର: ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାଳିଆପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ଅପହରଣ ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ବିକ୍ରି କରାଯିବା ସହ ଜଣଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନାବାଳିକା କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବରକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି କାଳିଆପାଣି ଓ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛି । ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛି । ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯାଗାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ସେଠାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ:
ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କାଳିଆପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ଜିଲ୍ଲାର ୨ ଜଣିଆ ମହିଳା ରାକେଟ୍ ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ।ଏନେଇ କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଓ କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସ ମିଳିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବାହାରିଥିଲା । ଏ ସଂପର୍କରେ ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ସାଗର ଟାଉନ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ପରିବାର ରହୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଆଧାରରେ ଗତ 19 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କାଳିଆପାଣି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 5 ଜଣିଆ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଏକ ବୋଲେରୋ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ଦିର୍ଘ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି 11 ଶହ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବାଟ ସଡ଼କ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସାଗର ଟାଉନ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉକରି ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଓ ଅଟକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରା ଉଚରା କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ । ଏଥି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ମହିଳା ରାକେଟକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ଥିବା ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l
