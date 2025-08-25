ETV Bharat / state

କାଣୀ ନଦୀରେ 50 ଫୁଟ୍ ଘାଇ, ବଢ଼ୁଛି ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର - JAJPUR FLOOD 2025

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବା ବେଳେ, କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘାଇ ।

ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘାଇ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘାଇ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 10:36 AM IST

1 Min Read

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅହିୟାସ‌ କସପା ପଛପଡ଼ାଠାରେ କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 50 ଫୁଟ୍ ଘାଇ । ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ l ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏହି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲର୍ଟ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି।

କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ମଲ୍ଲିକାପୁର, ଦୁଦୁରାଅଣ୍ଟା, ଜୟନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଛପଡା, କୁଆଁରସାହି, କମାଲପୁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସିମିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି।

ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘାଇ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଖବର ପାଇ ଯାଜପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି l ଏଥିସହିତ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି l ତେବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି l

ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଫଳରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ୧୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ଥିବା କାଳ ଡ୍ୟାମର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା: ଧାମନଗରରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଭାସିଗଲେ 3 ଜଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅହିୟାସ‌ କସପା ପଛପଡ଼ାଠାରେ କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 50 ଫୁଟ୍ ଘାଇ । ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ l ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏହି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲର୍ଟ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି।

କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ମଲ୍ଲିକାପୁର, ଦୁଦୁରାଅଣ୍ଟା, ଜୟନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଛପଡା, କୁଆଁରସାହି, କମାଲପୁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସିମିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି।

ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘାଇ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଖବର ପାଇ ଯାଜପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି l ଏଥିସହିତ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି l ତେବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି l

ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଫଳରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ୧୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ଥିବା କାଳ ଡ୍ୟାମର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା: ଧାମନଗରରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଭାସିଗଲେ 3 ଜଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

KANI RIVER FLOODODISHA FLOOD NEWSKANI RIVER EMBANKMENT BREACHFLOOD SITUATION IN ODISHAJAJPUR FLOOD 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.