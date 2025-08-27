ଯାଜପୁର: ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସିଥିଲେ । ପୂଜା ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ । ଟେଣ୍ଟ ବି ବାନ୍ଧି ସାରିଥିଲା । ହେଲେ ଏ ଖୁସିରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ପୂଜା ଡେକୋରେସନ୍ ସରିବା ପରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ କେନାଲ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଲା ବନ୍ୟାର ସ୍ରୋତ । ଗଭୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ର । ବହୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସବୁଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଙ୍ଖୁଆ କେନାଲ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ର । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ ଖସିଯିବାରୁ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଆଜି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ର ଜଣକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍ ମଲ୍ଲିକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମନ୍ମଥ ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ମଦନ ରଣା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ଭିସିଗଲେ:
ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବାରୁ ଗତକାଲି ମଦନ ରଣା ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ । ପୂଜା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଦିବା ପରେ ମଲ୍ଲିକାପୁର-ବଉଳାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ସଙ୍ଖୁଆ ପୋଲ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ । ପରେ ଦଶରଥପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ମଦନଙ୍କୁ ଠାବ କରି ପାରିନଥିଲେ । ବେସି ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ଖୋଜାଖୋଜି ନ କରି ନଦୀରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।
ମିଳିଲା ମୃତଦେହ:
ସେପଟେ ଆଜି ନଦୀରେ ମଦନର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥୁବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ଆସି ମଦନର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ମଦନଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର । ମଦନଙ୍କ ବାପା ମନ୍ମଥ ରଣା ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ମୃତ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନପାରି ମୃତ ମଦନଙ୍କ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଦନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବିକେ ନିଜେ ପଢେ ଆଉ ମାଆକୁ ପୋଷେ । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ । ସେପଟେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ମଦଙ୍କ ମୃତକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ।
ସାହଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ:
ଏନେଇ ମଲ୍ଲିକାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଦନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ମଦନ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମିନା ରଣା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ମହେଶ୍ୱର ରଣାଙ୍କ ସହ ମଦନ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ । ମାଆଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ମଦନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ, ଆପଣ ମଦନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କତୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"
ଗ୍ରାମବାସୀ ଅୟସକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମଦନର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମଦନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ମାଆ ବହୁ କଷ୍ଟାରେ 2ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ମଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
