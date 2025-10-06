150 ବର୍ଷର ନିଆରା କୋଠି ପୂଜା: କଇଁଫୁଲରେ ଅଙ୍କାଯାଏ ଚିତ୍ର, ଆକର୍ଷଣ ସାଜେ ପାଳଭୂତ
ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର 150 ବର୍ଷର ନିଆରା କୋଠି ପୂଜା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ କୁମାରୀ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି କୁମାରୀ ଉତ୍ସବ ।
ଯାଜପୁର: ନିଆରା କୋଠି ପୂଜା । କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରର ସଦାନନ୍ଦପୁରରେ ନିଆରା ଭାବେ ପାଳନ ହୁଏ କୋଠି ପୂଜା । ଯାହାକି 150 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା । ମହାଷ୍ଟମୀରୁ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । କଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ।
ମନେ ମୋହେ ଚିତ୍ର:
ରାତି ପାହିଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ସହର ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କ କୁମାର ଉତ୍ସବ । ଭଲ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବତି ମୂଳେ ମୁଢି ଓ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରି ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କୁମାର ଉତ୍ସବକୁ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଅତି ନିଆର ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଗାଁର କୁମାରୀ ମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଇଁଫୁଲ କୋଠିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ଏହି କୋଠିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
କଇଁ ଫୁଲରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାଗ ବନ୍ଧନ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳ ଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା, ମୟୁର ଓ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୁ ମାନେ କଇଁ ଫୁଲରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ଏହି କୋଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନାହିଁ । କଇଁ ଫୁଲ ପାଖୁଡାରେ ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ କିଛି ଅବିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିକଟରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି କୋଠି । ଏହି କୋଠି ଓଷା ପୂର୍ବ ଛଅଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ । ଶେଷ ଦିନରେ ହେଉଥିବା କୋଠିକୁ ବଡ଼ କୋଠି କୁହାଯାଏ ।
କାହିଁକି ନିଆରା କୋଠି ପୂଜା ?
ଏହି କୋଠି ତିଆରି କରିବାକୁ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀରୁ କଇଁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ପାଖୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ କଇଁ କୋଠି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଏହି କୋଠି ନିକଟରେ କୁମାରୀମାନେ ଦୀପଜାଳି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପାସନା କଲେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ବର ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ଓଷା ପଛରେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଉପାସନା କଥା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜହ୍ନ ଓ କଇଁ ଫୁଲର ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମନେ ପକାଇ ଥାଏ l ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁ l ଶେଷରେ ଗାଁର ଯୁବକ ମାନେ କୁଟାରେ ପାଳଭୂତ ହେଇ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇଥାନ୍ତି l
150 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି:
ଏହି ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟର ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ l ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଆସୁଛି l ସ୍ବର୍ଗତ ସପନୀ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ସେତେବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକ ଚିତ୍ର କଳା ପୁସ୍ତକ ଆଣିଥିଲେ l ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁକରଣ କରି କଇଁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି କୋଠି କଟାଯାଏ l କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ନଥିଲା l ଏହି କଇଁ ଫୁଲରେ କୋଠି ଆଙ୍କିବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଝଲସୁ ଥିଲା l ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଏହି ଗାଁରେ କୋଠି ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି l
କୋଠି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଜମେ ଗହଳି:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନରୁ ଏହି ଗାଁରେ କୋଠି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା l ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଠି ଯଥା ନାଗଫାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମା, ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା,ମୟୁର ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କୋଠି ଅଙ୍କିଛନ୍ତି ଗାଁର ଝିଅ ମାନେ l ପରିଶେଷରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର ଯୁବକ ମାନେ ଦେହରେ କୁଟା ଘୋଡେଇ ହେଇ ପାଳଭୁତ ହେଇ ଡିଜେ ବାଜରେ ନାଚି ନାଚି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ପାଳଭୂତ ମାନେ ପ୍ରତେକ ଘରକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହିଳା, ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା l ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା l
କୋଠି ଆଙ୍କୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ କୋଠି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ l ଏହି କୋଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ l ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ l ଆମେ 6 ଦିନ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠି କରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ l ଆମର ମୁଢି, ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରିଥାଉ l ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ବଡ଼ କୋଠି କେବଳ କଇଁ ଫୁଲରେ କରିଥାଉ କାରଣ କଇଁ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କଇଁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି l ଆମ କୋଠି ପୌରାଣିକ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ l’
ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଂସ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଏଥିରୁ କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ l କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପର୍ବ l ଆମେ ପୂଜା କରି ଥାଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ l କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଚଉରାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠି ତିଆରୀ କରିଥାଉ l ଏଥିସହିତ କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ବଡ଼ କୋଠି କରିଥାଉ l’
ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ନମସ୍କା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ଗାଁର ପ୍ରତେକ ସାହିରେ ଏହି କୋଠି ପରମ୍ପରା ଅଛି l ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି l ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ l ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି l ଏହି କୋଠି ପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମ ଗାଁ ଆସିଥାନ୍ତି l’
ଗବେଷକ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଶହ ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ହେବ ଏହି କୋଠ ପୂଜା ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି l ସ୍ବର୍ଗତ ସପନୀ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ଥିଲେ ସେଠାରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକ ଚିତ୍ର କଳା ପୁସ୍ତକ ଆଣିଥିଲେ l ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏଠି କଇଁ ଭୁଲରେ କୋଠି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କା ଯାଏ l ଏହି ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପାଳ ଭୂତ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର