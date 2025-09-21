ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଜୀବନ; ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଫାଷ୍ଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ

ETV Bharat / state

ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇବା ସହ ଉଭୟ ଦୋଷୀଙ୍କୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 7:40 AM IST

Updated : September 21, 2025 at 7:47 AM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଫାଷ୍ଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଆଜି ବିଚାର କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ 68 ବର୍ଷିୟ ନଟବର ପରିଡ଼ା ଓ 63 ବର୍ଷିୟ କୁଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଜୀବନ (ETV BHARAT ODISHA)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ 68 ବର୍ଷିୟ ନଟବର ପରିଡ଼ା ଓ 63 ବର୍ଷିୟ କୁଶ ମଲ୍ଲିକ, ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କନା ବିଣ୍ଡା ଦେଇ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ବାଡ଼ିପଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ, ଏହି ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଘଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏହି ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା।

ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ 2024 ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ବାଲିକୁଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 53/2024 under secs_341/332/506/34/& sec 376_DA/450/ Pocso Act_3(1) ଆଦିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା।

ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ନାବାଳିକାଟି ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। 28 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ DNA ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫାଷ୍ଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଟବର ପରିଡ଼ା ଓ କୁଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇବା ସହ 25 ହାଜର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

Last Updated : September 21, 2025 at 7:47 AM IST

