ETV Bharat / state

ବଡବାଗ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ - JAGATSINGHPUR BLAST

scientific team is investigating the incident of Badbag cracker explosion ( ETV Bharat Odisha )