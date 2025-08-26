ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିନା ଧାଡ଼ିରେ ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା କହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଓ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଏପରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ବେପାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଲିପ୍ତ ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ:
ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାବି ପୁଣି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଏହାକୁ ବାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ଵାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଖୋଲୋଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏହିଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 300 ରୁ 500 ଟଙ୍କା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ଵାରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭିତରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଲାଇନରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ୍ (ଜେ ଟି ପି), ଚାରିଦ୍ଵାରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମସ୍ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗଳାବାଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 300 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମୂଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେହି ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଜାଣି ବି ଚୁପ୍ କାହିଁକି?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ପୋଲିସ, ଜେଟିପି ଓ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଏକ ମେଣ୍ଟ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଗଳା ବାଟରେ ଛାଡି ଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ପକେଟ ଗରମ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ବେପାରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିବା ଘଟଣାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଟଙ୍କା ଆହାୟକୁ କହିଲେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା:
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କମୁନାହିଁ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ଵାରରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରୁନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଟିକେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ନ ପାଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବିନା ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ରହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିନା ଲାଇନରେ ଛଡା ଯିବା କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୋଷଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ସେବାୟତ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଓ ଯେଟିପି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
'ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ଏକ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଆଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ସମାନ। କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହୋଇ ପାରିବ ହେଲେ ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭିଭିଆଇପି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। "
'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ'
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଯୋଗେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ। ପ୍ରବଳ ଠେଲା ପେଲା। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହି ଭିଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ବିନା ଲାଇନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ।
'ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କଡାକଡି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ'
ପୁରୀର ନୂତନ ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେବାୟତ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, " ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ କେତେକ ଆଇନଗତ ନିୟମ ଥିବାରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରେସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ