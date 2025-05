ETV Bharat / state

ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୪; ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-5 ଏବଂ ଗଗନାୟନ ମିଶନ ନେଇ ଅପଡେଟ ଦେଲେ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ - ISRO CHAIRMAN VISIT ODISHA

ISRO Chairman VNarayanan visit CTTC ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 21, 2025 at 1:03 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:44 PM IST 2 Min Read

ISRO Chairman Visit Odisha ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ଵରସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବା CTTC ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ (ISRO) ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ । ଏ ଅବସରରେ ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଇସ୍ରୋର ଭୂମିକା ଥିଲା ତାହା ଜଣାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଇସ୍ରୋର ୫୬ ସାଟେଲାଇଟ ଅପରେସନାଲ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତ, "ଇସ୍ରୋ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ସହ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଜଳ ନିରାପତ୍ତା, ଟେଲି ଏଜୁକେଶନ, ପାଣିପାଗ ଦିଗରେ ମଧ୍ଯ କାମ କରୁଛି ।" ISRO Chairman VNarayanan at CTTC bhubaneswar (ETV Bharat Odisha) ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ- CTTCରେ ପହଞ୍ଚି ୱର୍କସପ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ

ISROରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି CTTCର ଅନେକ ସରଞ୍ଜାମ





ISRO Chairman Dr. V. Narayanan in Bhubaneswar ଏବେ ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୪ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୫ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୪ ଏକ ସାମ୍ପୂଲ କଲେକ୍ସନ ମିଶନ ଭାବେ ଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହି ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତକୁ ଫେରିବ । ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ -୫ ଜାପାନର ଜ୍ୟାକ ସହ ମିଶି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୩ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓଜନ ଥିଲା 16୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ସେଥିରୁ ରୋଭାର ଓଜନ ଥିଲା ୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୫ ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓଜନ ୬୪୦୦ କିଲୋ ଓ ରୋଭର୍ ଓଜନ ରହିବ ୩୫୦ କିଲୋ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୩ ର ଜୀବନ କାଳ ଥିଲା ୧୪ ଦିନ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୫ର ଜୀବନ କାଳ ରହିବ ୧୦୦ ଦିନ ।

ଭୁବନେଶ୍ବରେ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ-

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର(CTTC)ରେ ISRO ଅଧ୍ଯକ୍ଷ

NISER ଟେକନୋଲୋଜି ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ isro chairman visit cttc (ETV Bharat Odisha) ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୪- ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-4 । ଭୁବନେଶ୍ଵରସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବା CTTC ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ୍ । ଏ ଅବସରରେ ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଇସ୍ରୋର ଭୂମିକା ଥିଲା ତାହା ଜଣାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-4 ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ- ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ୍‌ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର(CTTC)ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

CTTC ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟାନ

ଗଗନାୟନ ଭଳି ISROର ଆଗାମୀ ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି



ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି, "ଗଗନୟାନ ଉପରେ ମଧ୍ଯ କାମ କରୁଛି ଇସ୍ରୋ । ପ୍ରଥମ ବିନା କ୍ରିଉ ମିଶନ ଏହି ବର୍ଷ ହେବ । ଏହାପରେ ଆଉ ୨ ଟି କ୍ରିଉ ମିଶନ ପରେ ୨୦୨୭ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ସ୍ପେସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବ। ନାସା ସହଭାଗିତାରେ ଦୁଇଟି ମିଶନ ହେବ । ଇସ୍ରୋରେ ତୃତୀୟ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲେଲ୍ସ ବି ବିକାଶ ହେଉଛି ।" ISRO Chairman V Narayanan statements at CTTC (ETV Bharat Odisha)

ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି, "ମହାକାଶରେ ନିଜସ୍ଵ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିକାଶ କରୁଛି ଇସ୍ରୋ । ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ୍ ର ଓଜନ୍ ୫୨ ଟନ୍ ରହିବ । ୫ ଥରରେ ପଠାଯିବ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ୍ ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ । ୨୦୨୮ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ ।"



CTTC ସମେତ ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ଶିଳ୍ପ ସହ ସହଭାଗିତା କରିଛି ISRO । CTTCରେ ସାଟେଲାଇଟର ପ୍ରପଲସନ୍ ତିଆରି ହୁଏ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ୍- ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମହାକାଶ ବିଭାଗ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଗତକାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : May 21, 2025 at 2:44 PM IST