'ଆଇଟି-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ', ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ବାକ୍ଷର କଲେ ଏମଓୟୁ - UTKARSH ODISHA 2025

Utkarsha Odisha 2025 (ETV Bharat)

ଏମାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଆଜି NASCOM, ୱାଧ୍ୱାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ SFAL, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛି । ଏହି ସଂଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସ୍ଥାପନ, ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଓ-ଟିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ SiCSem Pvt. Ltdର ଭୂମିପୂଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ଏକର ଜମିରେ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ATMP ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

Utkarsha Odisha 2025 (ETV Bharat)

ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ୯ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ବୁଝାମଣା ପତ୍ରଗୁଡିକ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ହିରୋ ମୋଟୋକପ, Confederation of Indian Industry (CII), The Circle Founders Club, Oplus India Research and Development Private Limited (OPPO), Merstra Foundation, Transition Venture Capital (TVC), ACIC GIET University, and the Indian Institute of Tourism and Travel Management ସହ ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ତ୍ରୟମାସିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର “Odyssey of Startups” ଏବଂ କଫି ଟେବୁଲ ବୁକ “From Tradition to Innovation” ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ।

Utkarsha Odisha 2025 (ETV Bharat)

2036 ସୁଦ୍ଧା USD ୫୦୦ ବିଲିଅନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଟାର୍ଗେଟ

ଭାରତର ରେଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବଶକ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ । ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୩୬ ରେ USD ୫୦୦ ବିଲିଅନ୍ ଏବଂ ୨୦୪୭ ରେ USD ୧.୫ ଟ୍ରିଲିଅନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଟେକ ବିଜନେସ ପାର୍କ, ଜିସିସି ପାର୍କ, ଫିନ୍ଟେକ ହବ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଯାଜପୁରର ସାଂସଦ ଡ଼ଃ. ରବିନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, “ଓଡିଶାର IT ଶିଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ AI ର ବିକାଶ ସହିତ ଆମେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ । ଏହା ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ଦେଇଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।” ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡିଶା ଏବେ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍‌ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି । ବିଶ୍ୱ ଓ ଜାତୀୟ IT ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ସର୍ଭିସେସ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ’’ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ, ବଡ଼ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।ଓଡିଶାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହେଇଛି । ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟରର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଫିନଟେକ ଉନ୍ନତିଗୁଡିକ ଟାୟାର ୨ ସହରଗୁଡିକରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଛି । ଏହି ବିକାଶଗୁଡିକ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତୀବ୍ର କରୁଛି । ଯାହା ଭାରତର ବିକାଶଶୀଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଗଡ଼ୁଛି । ଏହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡିକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝି ଓଡିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ GCC କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

Utkarsha Odisha 2025 (ETV Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

‘‘ଓଡ଼ିଶା:ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା’’ ଶୀର୍ଷକ ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଚାକିରି କରିବା ବଦଳରେ ଚାକିରି ଦେବାର ମାନସିକତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ଵାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମୃଦ୍ଧିର ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ‘‘ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା MSME ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରି ପାରିବ’’ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ । ଆଇଟି, କ୍ରୀଡା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦି ପରି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକର ନିବେଶ ପୂର୍ବକ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କାହାଣୀରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ବିପୁଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଓ ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ଵତ ମିଶ୍ର ସ୍ଵାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । CII ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସଫଳତାର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ସାଥି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ।