ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି କଟକ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା
କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି କଟକ । 13 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର । ଏଯାବତ ୮ ଜଣ ଗିରଫ ।
Published : October 6, 2025 at 8:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ: କଟକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର । ସିଏମ୍ସି, ସିଡିଏ, ବୟାଳିଶି ମୌଜାରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର । ପୂର୍ବ ପରି ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଏପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ କଟକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉଦବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
କଟକ ସହରରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-
କଟକ ସହରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନିକଟରେ କଟକ ସହରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ସିଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ୪୨ ମଉଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ପରି ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ତେବେ କଟକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ 13 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ ୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ:ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଉଦବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରୁ ଧିରେ ଧିରେ ସାଧାରଣ ହେଉଛି କଟକର ପରିସ୍ଥିତି । ପୋଲିସ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଲାଗି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ନଘଟୁ ଯାହା ଓଡିଶା କିମ୍ବା କଟକର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବ । ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ସରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି । ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ହେବ । ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାବାବେଗ ଚେତନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା । କଟକରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହୁ ।"
'ଯଦି ସରକାର ନବୁଝିବେ, ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ'
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ । ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନରେ ଓଡିଶା ତାହାର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିଛି । କଟକ ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର । କଟକର ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ । ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଓ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସୋହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗାରିମାକୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା । କେଉଁ କାରଣ ଓ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର ହେବ । ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ପରେ କାରଣ କଣ ସରକାର ବୁଝିବେ । ଯଦି ସରକାର ନବୁଝିବେ, ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ଆଶା ଆମେ ମିଳିମିଶି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ।"
ଆଗକୁ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି-
କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "କଟକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5ରୁ 6ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାଇଚାରା ସହର ହେଉଛି କଟକ । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । କଟକରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ