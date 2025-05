ETV Bharat / state

NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ମୂଲଚାଲ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ରାକେଟର 4 ଜଣ - NEET UG ADMISSION FRAUD RACKET

NEET UG Admission Fraud Racket ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 4, 2025 at 3:12 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 3:41 PM IST 4 Min Read

ଭୁବେଶ୍ୱର: ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚଳାଉଥିଲେ ବଡ଼ ରାକେଟ । ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥିଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ରାକେଟ ଚଳାଉଥିବା ଠକଙ୍କୁ ଧରିଛି କମିସନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ। ଏନେଇ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଚାରି ଜଣ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଦଲାଲ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ଠକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ କୁଖ୍ୟାତ ଠକ ପଟିଆ ଷ୍ଟାର ସିଟି କଲୋନିରେ ସୁନିଲ୍ ସାମନ୍ତରାୟ, କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଟାଟା ଆରିୟନରେ ରହୁଥିବା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା । ଝାରଖଣ୍ଡ ହଜାରିବାଗର ପ୍ରିୟଦର୍ଶି କୁମାର, ବିହାର ଔରଙ୍ଗାବାଦର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର । NEET UG Admission Fraud Racket (ETV Bharat Odisha)

NEET ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ଧରାପଡ଼ିଲା ରାକେଟ-

ଏମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଓ କଲେଜରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚୁ ଥିଲେ । ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ କରାଇଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ । ତେବେ ଏନେଇ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏଭଳି ରାକେଟକୁ ଠାବ ପରେ ଗତକାଲି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ବସି ଭଲ ରାଙ୍କ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ- National Eligibility cum Entrance Test ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ, "ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 90 ଲକ୍ଷର ଚେକ୍ ପାଇଛୁ । ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ । ତା ମାନେ ଏମାନେ ଏକ କୋଟିର ଟ୍ରାନାଜକାସନ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶାୟୀ ମାନଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ତଦନ୍ତ ବାକି ରହିଲା ।ଏମାନେ କରାଇ ପାରିବେ ନା ଚିଟ୍ କରିବେ । ଏବେ ପରିକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ ତା ପୁର୍ବରୁ ରାକେଟକୁ ଧରିଛୁ । ଯାହା ସେମାନେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଯେ ଅସଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବଦଳରେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥି ବସାଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ।ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ କି ନାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରହିଲା । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥି ମାନଙ୍କଠୁ କେମିତି ପଇସା ନେଲେ । କେଉଁ ରାକେଟ ପୁରା ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ । ସମ୍ଭବ ଅଛି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟ କରିପାରନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଡାଟା ସିକୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ପରିକ୍ଷା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା । ବାୟୋମାଟ୍ରିକ ଥାଇ କି ବି ସେମାନେ କେମିତି ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥିଙ୍କୁ ସଚେତ କରୁଛି । ସେମାନେ ଏଭଳି ଠକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ହରାଇବେ ନାହିଁ ବରଂ ଏମାନଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଭାଗିଦାର ହେବେ । ମେହନତ ହିସାବରେ କରିବେ ନିଜ ଉପାର୍ଜନ ହରାଇବେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯନ୍ତ କଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ।" ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- NEET SS ପରୀକ୍ଷାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଅ ୟସ ଜୈନ ଟପ୍ପର, କହିଲେ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର - NEET SUPER SPECIALTY EXAM 2024 କଣ ହୋଇଛି ଜବତ-

Commissionerate Police in Bhubaneswar ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗାଡି ଜବତ କରାଯାଇଛି । OD 17F6708,OD 02CG1500 ଦୁଇଟି ଗାଡି ଜବତ କରଯାଇଛି।ପୋଲିସ ସଂଦେହ କରୁଛି ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ନାନା ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାଗଜ ମିଳିଛି ଅନେକ ଡମି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଏନ୍ଆରଆଇ ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ଠାବ ସହ କିଛି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ଆଡସିସନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।



ଏନଆରଆଇ କୋଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରଡ କରୁଥିଲେ-

Inter-State NEET-UG Admission Fraud syndicate involved in deceiving medical aspirants NRI କୋଟାରେ ଆଡମିଶନ‌ର ଲୋଭ । ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା NRI ମାନଙ୍କର‌ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇ ସେଟିିଂ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି କିଛି ଏନ୍ ଆର୍ ଆଇଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା କାରବାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡମିସନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଏନଆରଆଇଙ୍କ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ବା ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଶନ‌ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ NRIଙ୍କର ସମର୍କୀୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଥାନ୍ତି ଓ ଆଡମିଶନ‌ କରାଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ NRI ଓ ଆଡ଼ମିଶନ ପିଲା ଭିତରେ କୋଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ।ତେବେ ଏମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼ମିଶନ କରିଛନ୍ତି ।ଏ ଥିପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସବୁର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।





ଗତ ୩ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡିଥାଲେ ମେଡିକାଲ ସିଟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଆଳରେ ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ ଯେଉଁମାନେ ଏନଆରଆଇ କୋଟାର ଫ୍ରଡ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଆଜି ନିଟ ପରୀକ୍ଷା- ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏନଟିଏ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି-୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୭ଟି ସହରରେ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ନକଲି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ନ ପଶିବାକୁ କଡା ନଜର, ବୁଲିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର- ପୋଲିସ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ୟୁନିଟ 3 କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇ ସ୍କୁଲର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । "କିଭଳି ଚାଲିଛ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର । ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖାରେ କିଭଳି ସମାପାନ ହେବ ତାହା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମେଡିକାଲ ସିଟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନେଇ 4 ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତ ରହିଛି କି ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ବାଓ ମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ନା ନାଇଁ ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 32 ଟି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ସବୁଠି ଜୋନାଲ ଅଫିସର ମୁତୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ନକଲି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ନ ପଶିବାକୁ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବା ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ଯାଏଁ ଯାଂଚ- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଯାଂଚ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପହଁଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଯାଂଚ କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୋଲିସ ଏସକର୍ଟରେ ପହଚାଁଇବା ସହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥିମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଶିବା ସମୟରେ ଯାଂଚ ସହ ବାହାରେ‌ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଧାଡ଼ିରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ସହ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଯାଂଚ କରିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

