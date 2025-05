ETV Bharat / state

ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ - DENGUE SITUATION IN ODISHA

DENGUE SITUATION IN ODISHA ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 27, 2025 at 5:46 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 6:02 PM IST 2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଆକ୍ସନ ପ୍ଳାନ । କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ରଣନୀତି । ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସେନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜରରେ ରହିଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । DENGUE SITUATION IN ODISHA (ETV Bharat Odisha) 'ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ'

Last Updated : May 27, 2025 at 6:02 PM IST