ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଂଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟିର ୧୩୯ତମ ବେଠକ। ବୈଠକରେ ୪,୫୧୫ କୋଟିର ୧୮ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୨୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ବ୍ୟାପକ କରି ମୋହନ ସରକାର ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଓ ସମାନୁପାତିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁ଼ଡିକରେ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରୋଥ ଇଂଜିନ ଇସ୍ପାତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ବାୟୋ ଫୁଏଲ୍ସ ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମିଶ୍ରିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ବିକାଶରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ିବା ସହ ସମତୁଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସବୁଜ ଊର୍ଜା ଓ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର ଲିମିଟେଡ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮୩ କୋଟି ନିବେଶରେ ୫ ଜିଡବ୍ଲୟୁ ଏଚ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଆସେମ୍ଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ୫୧ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ସେହିପରି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟେନଲେସ ଲିମିଟେଡ୍ ଯାଜପୁରରେ ୯୦ କୋଟିର ନିବେଶ ସହିତ ୧୫୦୦ ଏନ୍ଏମକ୍ୟୁବ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏଥିରେ ୮୯ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାୟପୁରର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପାନୀ ଗଞ୍ଜାମରେ ୭୫୦ କୋଟିର ନିବେଶ ସହ ୨ ଗିଗାଓ୍ୱାଟ ସୋଲାର ସେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୫୧୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଭିଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ୟୁନିଟରେ ୩୫୦ କୋଟି ନିବେଶ କରି ପରିଶୋଧିତ ଲିଡ୍, ମିଶ୍ରଧାତୁ, ପିପି ଗ୍ରାନୁଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏଥିରେ ୨୭୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାପ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଲଏଲପି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୮୦ କୋଟିର ବିନିଯୋଗ ହେବ । ଏହା ୧୪୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସହ ୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୩୬୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନିବେଶ ହେବ। ପଦ୍ମା ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୬୦ କୋଟି ନିବେଶ କରି ତିନି ତାରକା ହୋଟେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଫଳରେ ୧୮୧ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏସଏନଏମ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରାୟ ୯୨ କୋଟିର ନିବେଶରେ ଏକ ଚାରି ତାରକା ହୋଟେଲ ସହିତ ରିସୋର୍ଟ ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରିବ। ଯାହା ୧୭୩ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଟିଭେଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ ଜଗତସିଂହପୁରର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ୨୧୧ କୋଟି ନିବେଶ କରି ୩୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ଏକ ପାଂଚ ତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ପ୍ରା ଲିଃ ୪,୦୦୦ ଏମଟିପିଏ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନା କରିବ। ୫୦ କୋଟିର ନିବେଶରେ ୭୨୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଷ୍ଟିଲ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଟାବିଲ୍ଡସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ ଲିମିଟେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଇଆରଡବ୍ଲୁ ପାଇପ ନିର୍ମାଣ, ପିଇବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଏଚ୍ଆର୍ କଏଲ ସ୍ଲିଟିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ। ଏଥିରେ ୩,୮୮,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୧୩୧.୫୫ କୋଟିର ନିବେଶ ହେବ ଓ ୪୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କୋଣାର୍କ ଇସ୍ପାତ ଲିମିଟେଡ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୦.୩୫ ଏମଟିପିଏ ରୋଲିଂ ମିଲ, ୦.୬ ଏମଟିପିଏ ପେଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ୭୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପାୱର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ୦.୫୪ ଏମଟିପିଏ ଡିଆରଆଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ୦.୫୦ ଏମଟିପିଏ ବିଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରି କ୍ଷମତାକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିବ। ୯୯୦ କୋଟିର ନିବେଶରେ ୨,୦୦୦ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କ୍ୟାରିଆର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ ଓ ଗୋଦାମ ସୁବିଧା ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ୧୧୧.୯୦ କୋଟିର ନିବେଶରେ ୩୦୦ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ସାପିଏଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଅନଗୁଳରେ ୭୦ କୋଟିର ନିବେଶରେ ଏକ ଓପନର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯାହା ୩୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଳେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାନକା ଅଟୋ କର୍ପ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବ। ୩୦୦ କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା ୧୦,୦୦୦ ୟୁନିଟ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ୧୪୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଟେକ ଡାଟା ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୫୦୧ କୋଟିର ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ହାଇପରସ୍କେଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରିବ। ଯାହା ୪୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ୱେଷ୍ଟ ଏଜ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୫୦.୫୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନା କରିବ। ଯାହା ୧୯୦ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସେକ୍ଟରରେ ଇଲିକ୍ସିର ଅଫ ଇଷ୍ଟ- ଦ ଆର୍ଟିସାନ ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ଏଲଏଲପି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ସ୍ଫିରିଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟରେ ୯୩.୬୫ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୧୧୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏସୋସିଏଟେଡ ଆଲକୋହଲସ ଏବଂ ବ୍ରିଓ୍ୱେରିଜ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩୦୦ କୋଟିର ଏକ ୨୦୦ କେଏଲପିଡି ଗ୍ରେନ୍ ଭିତ୍ତିକ ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଯାହା ୧,୮୧୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଆଂଚଳିକ ସମତୁଲ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୃତ ଭାବେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି।
