ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବିକାଶ; ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣର 5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଡଙ୍ଗା ଭରସା, ଭୁଲ ଡିଜାଇନରୁ ଅଟିକିଛି ବ୍ରିଜ୍

ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ ହେବା ଦିନରୁ ଆଜିଯାଏଁ 42 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ।

Indravati reservoir displaced people problem
Indravati reservoir displaced people problem (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2025 at 5:13 PM IST

4 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ

କଳାହାଣ୍ଡି: ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜୀବନ ସହ ଲଢେ଼ଇ । ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଡିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ । ସବୁ ଦେଲେ ହେଲେ ପାଇଲେ ନି କିଛି । ଏ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ । ଯାହା କଏଦ ହୋଇଛି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା । ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର । ଏପରିକି ଏହି ଡ୍ୟାମ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବବୃହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଡ୍ୟାମ ହେବା ଦିନରୁ ଆଜିଯାଏଁ ୪୨ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ । ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ । ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣର 5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା । ଡ୍ୟାମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବଦା ବିତାଉଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ । ମୌଳିକ ସୁବିଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଏଠାକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ । ଜିଲ୍ଲାର ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର । ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ୧ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସହିତ ୬୦୦ ମେଗାଓ୍ବାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ହେଲେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ଏଯାଏଁ ବିକାଶକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

ଏତିକିରେ ସରିନି ଏଠାକାର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାବୁଡିରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ କେବେ ଡରାଉଛି ଡାଇରିଆ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ । ଏହା ସହ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଶଢୁଛନ୍ତି ଅହରହ । ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଏକମାତ୍ର ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଯାଏଁ ଡଙ୍ଗାବୁଡିରେ ଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ । ଏହାସହ ସଙ୍ଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଜୀବିକା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିଷା ବିଜୁଳି ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି । ଡ୍ୟାମର ୧୧୦ ବର୍ଗ କିମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ବିଲିନ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର 4 ପଞ୍ଚାୟତର ୪୨ ଗାଁ । ୨୬୩୦ ବର୍ଗ କିମି ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଯାଇଛି ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳ ।

ଏପଟେ ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଆଶାରେ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷତିପୂରଣ । ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଏଯାବତ ମାନବ ସମ୍ୱଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ତୁଛ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡି ନିସ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Indravati reservoir
ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ-

ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡି ଚେପଟାଘାଟ ଠାରୁ କେ ଚେପଟା ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାଗଡ ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ୪୪ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେଲେ କାମ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇବା ପରେ ଭୁଲ ଡିଜାଇନ ନାଁରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବନ୍ଦ କାରିଦିଆଗଲା । କେବଳ ୪ଟି ଖୁଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ସ୍ବପ୍ନ ସ୍ବପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା ।

କେବେ ସରିବ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସେତୁ ?

ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ପିଡିଏସ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆରପାରିକୁ । ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ବ ହରାଇ ପାହାଡ ଉପରେ ଏମାନେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ । ତେବେ କଣ ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ? ସର୍ବସ୍ବ ହାରାଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି କିଏ ? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର । ଲାଗୁଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶାରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ?

Indravati reservoir
ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମାରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ-

ଏନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବାସିନ୍ଦା ବରୁଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା । ଡଙ୍ଗା ନ ଥିଲେ ଆମର କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ । ପିଡ଼ିଏସ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆମେ ତାଳନାଗିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅନେକ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମାରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ।"

ପୋଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବୁ-

ସେପଟେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ମହିଳା ପ୍ରତିମା ଗୌଡ କହିଛନ୍ତି, "ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଆମେ ମେଡିକାଲ ହେଉ ଅବା ବଜାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି । କାରଣ ଆମକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ପୋଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବୁ ।"

Indravati reservoir
ଭିଟା ମାଟି ହରାଇ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ-

ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତେନ୍ତୁଳିପଦର ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହେଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା । ସାରା କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଲା ଓ ଧାନ ଚାଷ ହେଲା ବିଜୁଳି ମିଲିଲା, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲୁ ଆମର ଭିଟା ମାଟି ହରାଇ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ କାମରେ ଆମେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମଟର ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଭରସା । ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆମ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ କାଶିପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।"

Indravati reservoir
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି-

ସେପଟେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବିଡ଼ିଓ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ । କେମିତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସୁବିଧା ଭାବରେ ଗମନାଗମନ କରି ପରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

