ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IRCର ୮୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ, ଯୋଗଦେବେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩ ଦିନିଆ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ । ନଭେମ୍ବର ୭ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

Indian Road Congress 84th Annual Session in Bhubaneswar
Indian Road Congress 84th Annual Session in Bhubaneswar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 8:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ ବା IRCର ୮୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ନଭେମ୍ବର ୭ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହି ସମ୍ମେଳନ ୬ଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗତ ୨୦୧୫ରେ ୭୫ତମ ଆଇଆରସି ସମ୍ମେଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Indian Road Congress:

ଭାରତୀୟ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ, ରାଜପଥ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ । ଯାହା ଦେଶର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ଜାତୀୟମାନ ଓ ନିର୍ମାଣ ଡିଜାଇନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରିଚାଳନା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ସଡ଼କ ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ୧୯୩୪ ମସିହାରେ IRCର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୮୪ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବଦିନ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ ।

Indian Road Congress
Indian Road Congress (ETV Bharat Odisha)
କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବୈଠକ:

ନଭେମ୍ବର ୭ରେ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସର ୨୩୫ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ, ୮ ତାରିଖରେ ରାଜପଥ ଗବେଷଣା ବୋର୍ଡର ୮୫ତମ ବୈଠକ, ୯ ତାରିଖରେ ଆଇଆରସିର ୮୪ତମ ବିଜିନେସ ବୈଠକ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ୨୩୬ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ ସହିତ ଆଇଆରସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ​ଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ସଂଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମ୍ମେଳନ ପରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ସ୍ଥଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।

ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା:

ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଚିବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ୧୮ଟି ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ରହିଛି । ବୈଠକରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଓ ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏବଂ ରେଳଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଭିଭିଆପି ଓ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟକଲ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଭୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ରଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Indian Road Congress
Indian Road Congress (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ଚାପ, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ


ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଜୟ କୁମାର ସିଂ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଡଃ. ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟୟ, ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ. ଏନ. ତିରୁମାଳା ନାୟକ, ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଡଃ. ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଆର.କେ. ଶର୍ମା ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

IRC 84TH ANNUAL SESSIONCHIEF SECRETARY MANOJ AHUJAIRC SESSIONIRC CONFERENCE IN BHUBANESWARINDIAN ROAD CONGRESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.