ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IRCର ୮୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ, ଯୋଗଦେବେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IRCର ୮୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ, ଯୋଗଦେବେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩ ଦିନିଆ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ । ନଭେମ୍ବର ୭ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ ବା IRCର ୮୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ନଭେମ୍ବର ୭ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହି ସମ୍ମେଳନ ୬ଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗତ ୨୦୧୫ରେ ୭୫ତମ ଆଇଆରସି ସମ୍ମେଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Indian Road Congress:
ଭାରତୀୟ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ, ରାଜପଥ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ । ଯାହା ଦେଶର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ଜାତୀୟମାନ ଓ ନିର୍ମାଣ ଡିଜାଇନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରିଚାଳନା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ସଡ଼କ ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ୧୯୩୪ ମସିହାରେ IRCର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୮୪ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବଦିନ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ ।
ନଭେମ୍ବର ୭ରେ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସର ୨୩୫ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ, ୮ ତାରିଖରେ ରାଜପଥ ଗବେଷଣା ବୋର୍ଡର ୮୫ତମ ବୈଠକ, ୯ ତାରିଖରେ ଆଇଆରସିର ୮୪ତମ ବିଜିନେସ ବୈଠକ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ୨୩୬ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ ସହିତ ଆଇଆରସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ସଂଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମ୍ମେଳନ ପରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ସ୍ଥଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା:
ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଚିବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ୧୮ଟି ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ରହିଛି । ବୈଠକରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଓ ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏବଂ ରେଳଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଭିଭିଆପି ଓ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟକଲ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଭୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ରଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଜୟ କୁମାର ସିଂ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଡଃ. ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟୟ, ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ. ଏନ. ତିରୁମାଳା ନାୟକ, ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଡଃ. ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଆର.କେ. ଶର୍ମା ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
