'ଭାରତ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ',ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ - PM MODI ON TRUMP TARIFF

ଏମଏସ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ।

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi (X@NarendraModi)
Published : August 7, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଲାଗୁକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତ ଏହାର ଚାଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କେବେବି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ, ଏଥି ପାଇଁ ଭାରତ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏମଏସ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଇଁ ଆମ କୃଷକର ସ୍ବାର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ଭାରତ କେବେବି ଚାଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ବି । " ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡାକଟିକଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

BTA ଏବଂ ଆମେରିକାର ଚାପର ଧୀର ଅଗ୍ରଗତି

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA) ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ନାହିଁ । ଆମେରିକା ପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ କୃଷି, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ GM (ଜିନ୍-ପରିବର୍ତ୍ତିତ) ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ।

ଆମେରିକା ଦାବି ପ୍ରତି ଭାରତର ଆପତ୍ତି:

ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଭାରତ କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିସ୍ପଦ୍ଧାକୁ ଠେଲିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ପୋରେଟାଇଜଡ୍, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଜୀବିକା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭାରତ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଆମେରିକା ଭାରତର GM-ମୁକ୍ତ ଫିଡ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରେ, ଯାହାକୁ ଏହା "ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ" ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଭାରତ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ।

Last Updated : August 7, 2025 at 4:13 PM IST

